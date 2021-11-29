Governo tem superávit de R$ 28 bi em outubro, terceiro maior para o mês

Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik

O resultado veio acima da mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal, do Ministério da Economia, que indicava um superávit de R$ 10,1 bilhões para o mês.

De acordo com o Tesouro, o resultado foi influenciado tanto pela evolução da arrecadação como pela focalização dos gastos em resposta à crise de Covid-19.

No ano passado, o país enfrentava o primeiro ano da pandemia e o governo executava medidas com impacto fiscal mais forte -como o auxílio emergencial maior e adiamentos de impostos mais amplos.

Houve aumento real frente um ano antes de 5,9% na receita líquida (para R$ 156,1 bilhões) e queda real de 15,4% na despesa total (para R$ 127,9 bilhões).