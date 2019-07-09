Governo quer votar Previdência até 6ª; veja calendário

A líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que o governo espera concluir até 6ª feira (12.jul.2019) a votação da reforma da Previdência.

O calendário estabelecido pelo governo é o seguinte:

3ª feira (9.jul)  votação em 1º turno;

4ª feira (10.jul)  votação dos destaques feitos ao texto;

até 6ª feira (12.jul)  votação em 2º turno (este ponto ainda está sendo negociado pelo governo, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni).

Por ser uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), a reforma da Previdência precisa ser aprovada por ao menos 308 deputados em duas votações realizadas separadamente, ou seja, em 2 turnos.

É possível que uma PEC seja votada em 2 turnos no mesmo dia, desde que seja votada uma quebra de interstício, ou seja, a redução do tempo de intervalo previsto.

MUDANÇAS NO TEXTO

A líder afirmou que ainda trabalha junto ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para que os deputados não tentem fazer modificações no texto.

Havia muita apreensão que o PSL apresentasse destaque em relação a isso [regras para policiais]. Conversamos com o líder, com o presidente do partido, para que não haja apresentação de 1 destaque, justamente porque se o partido do presidente apresentar, os outros se sentem descompromissados de não apresentar, disse.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o entendimento do governo é o de que os policiais já estão contemplados com o direito à integralidade da aposentadoria até a aprovação da reforma da Previdência.

Esse texto mantém a integralidade das justiças. Logo, eles têm uma grande conquista que é, para todos aqueles que estão na ativa, a integralidade está mantida, disse.