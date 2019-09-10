Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impactos

Governo quer mudar o FGTS e o Minha Casa Minha Vida

Ministério da Economia avalia acabar com exclusividade da Caixa no controle do Fundo de Garantia e também quer acabar com subsídio do programa habitacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 09:03

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 09:03

Imóveis do programa Minha Casa Minha Vida Crédito: Arquivo/AG
Controlados pela Caixa, o FGTS e o Minha Casa Minha Vida podem mudar de configuração. No caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a proposta é tirar a exclusividade do banco estatal no controle dos recursos. Já em relação ao programa habitacional, uma das ideias é reformular o aporte e mesmo acabar com os subsídios dados às famílias mais pobres. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.
> Minha Casa Minha Vida: mais de 4 mil famílias ficam sem imóvel no ES
De acordo com esse veículo, o banco estatal, responsável pela gestão do FGTS desde 1990, recebe 1% dos ativos do fundo para fazer esse trabalho. Em 2018, isso representou R$ 5,1 bilhões. Para os defensores da quebra do monopólio na operação dos recursos do fundo, outros bancos poderiam cobrar menos pela administração e oferecer maior retorno aos trabalhadores com outros tipos de aplicação. Por lei, o dinheiro do FGTS só pode ser fonte para financiar as áreas de habitação, saneamento e infraestrutura.
> Obras de 1,9 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida podem parar no ES
Por ano, o FGTS destina R$ 9,6 bilhões para o Minha Casa. A ideia é que os recursos sejam usados para criar um fundo garantidor em vez de serem utilizados para dar um desconto no valor dos imóveis que são financiados pelo programa a juros mais baixos. Segundo Freitas, isso possibilitaria multiplicar por 200 o número de beneficiários. Em tese, o fundo garantidor funcionaria como um seguro para as pessoas que são barradas no financiamento à casa própria por não conseguirem aprovação na análise de risco do banco.
O fundo garantidor também permitiria, segundo o diretor, baratear o custo da operação, pois os bancos contariam com uma espécie de seguro. Caso o mutuário não pague as parcelas, o fundo cobre. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados