Governo não pretende usar projeto da retaliação aos EUA, diz Alckmin

BRASÍLIA - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta quinta-feira (3) que o governo não pretende usar o projeto de lei da reciprocidade, que permite o Brasil retaliar o tarifaço imposto por Donald Trump

"[É] Uma boa legislação, necessária, importante, mas não pretendemos usá-la. O que queremos fazer é o diálogo e a negociação. Mesmo o Brasil ficando com a menor tarifa, 10%, ela é ruim. Ninguém ganha numa guerra tarifária, perde o conjunto", disse Alckmin, durante entrevista a um podcast.

Alckmin prevê que a guerra comercial dos EUA tende a acelerar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Crédito: Ricardo Medeiros

A proposta, que teve apoio tanto do governo como da bancada ruralista, permite a imposição de barreiras tanto contra produtos como na área de propriedade intelectual.

Alckmin disse nesta quinta (3) que, mesmo tendo recebido o menor índice de tarifa por Trump, a sobretaxa de 10% para o Brasil também foi ruim. "O caminho que vemos é o do diálogo, da negociação. É isso que vamos fazer", declarou.

O vice-presidente afirmou ainda na entrevista que o governo ficará atento a desvios de mercado, diante da possibilidade de que grandes exportadores que não mais consigam acessar o mercado americano terminem por "desaguar" seus produtos no Brasil.

"Vamos ficar atentos a desvio de mercado, de comércio. Você tem bloqueio aqui, você pode desaguar no Brasil, prejudicando a indústria, o comércio local", disse.