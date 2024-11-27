Governo Lula vai incluir taxação de super-ricos em pacote fiscal

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai incluir a criação de um imposto mínimo para quem tem grandes rendas no pacote de medidas a ser anunciado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

A medida foi incluída apesar das resistências de Haddad, que queria focar o pacote em medidas de contenção de gastos e tratar das mudanças no IR em um segundo momento.

Na tarde desta quarta-feira (27), o ministro Luiz Marinho (Trabalho) confirmou a inclusão da proposta para taxar os super-ricos e ampliar a faixa de isenção do IRPF, após ser questionado sobre o tema durante a entrevista coletiva do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

"Tudo", disse Marinho, quando perguntado se a ampliação da isenção do IR estava incluída no pacote. Em seguida, ele acrescentou: "Supersalários, imposto para super-ricos. Vem tudo aí. Pacote completo".

Como antecipou a Folha de S.Paulo, a equipe econômica já vinha estudando a possibilidade de instituir uma alíquota mínima entre 12% e 15% da renda para pessoas físicas com ganhos acima de R$ 1 milhão por ano. Como esse grupo costuma ter seus ganhos concentrados em rendimentos isentos, como lucros e dividendos, a alíquota efetiva no topo é bem menor — às vezes, abaixo de 2%. A cobrança sobre as grandes rendas busca equalizar essa diferença.

Uma possibilidade é enviar o projeto prevendo a cobrança sobre rendas elevadas, mas ainda menores que R$ 1 milhão por ano. Assim, haveria alguma gordura para que o Congresso Nacional eleve o critério de incidência do imposto sem drenar toda a potência da medida.

Um auxiliar do presidente Lula explicou que a medida visa alcançar os empresários (pessoa física), que se beneficiam de baixa tributação nas suas empresas. A proposta visa fechar brechas ao planejamento tributário feito para pagar menos imposto de renda.

As empresas são divididas para que possam continuar declarando o Imposto de Renda por uma sistemática que favorece o pagamento menor do imposto.

É o que acontece com as empresas que declaram pelo Simples, voltado para micro e pequenas empresas. A medida também alcança o planejamento tributário feito por empresários de companhias que declaram pelo regime tributário de lucro presumido.

Como explicou o auxiliar de Lula, a ideia é alcançar a pessoa física que "tem 10 empresas para não bater no limite".

Em setembro, a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) em entrevista à Folha antecipou que o aperto nas regras do Simples Nacional estava em análise no programa de revisão de gastos sob o seu comando para aumentar a arrecadação do governo e ajudar no equilíbrio das contas públicas.