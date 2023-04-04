Governo federal estuda liberar parcelamento de débito pelo Pix

"Falava ontem (segunda-feira, 3) com Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo Pix, que pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário. Você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no País", afirmou, durante evento promovido pelo Bradesco BBI.

A proposta faz parte de uma extensa agenda defendida pela equipe econômica para alavancar as condições de crédito no País. O Banco Central também já estuda formas de incluir no sistema do Pix a possibilidade de parcelamento. Porém, não há uma data prevista.