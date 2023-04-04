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Agenda econômica

Governo federal estuda liberar parcelamento de débito pelo Pix

Permissão é analisada, em conjunto com o Banco Central, para melhorar as condições de crédito no país

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 20:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 abr 2023 às 20:27
BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (4) ter conversado com o presidente do Banco CentralRoberto Campos Neto, sobre a possibilidade de parcelamento de operações de débito no Pix.
"Falava ontem (segunda-feira, 3) com Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo Pix, que pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário. Você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no País", afirmou, durante evento promovido pelo Bradesco BBI.
A proposta faz parte de uma extensa agenda defendida pela equipe econômica para alavancar as condições de crédito no País. O Banco Central também já estuda formas de incluir no sistema do Pix a possibilidade de parcelamento. Porém, não há uma data prevista.
Haddad teve uma reunião segunda-feira (3) com Roberto Campos Neto, em Brasília. O efeito de possíveis mudanças de meta sobre as expectativas de inflação também foi tema debatido no encontro, segundo o ministro.

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