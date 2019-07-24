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FGTS

Governo espera impacto de 0,35 ponto percentual no PIB em 12 meses

De acordo com o ministério da Economia, as medidas podem liberar R$ 30 bilhões na economia neste ano (sendo R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS/Pasep)

Publicado em 

24 jul 2019 às 19:58

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 19:58

Governo espera impacto de 0,35 ponto percentual no PIB em 12 meses Crédito: Pixabay
O governo calcula que a medida de liberação de saques do FGTS e do PIS/Pasep vai impulsionar o PIB do país em 0,35 ponto percentual ao longo de 12 meses.
> Governo anuncia detalhes para saques das contas do FGTS
De acordo com o ministério da Economia, as medidas podem liberar R$ 30 bilhões na economia neste ano (sendo R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS/Pasep). Para 2020, o valor esperado para o FGTS é de aproximadamente R$ 12 bilhões.
O governo espera que 96 milhões de trabalhadores sejam contemplados. Cerca de 80% das contas existentes no FGTS, de acordo com dados fornecidos pelo ministério, possuem saldo de até R$ 500.
> Com slogan '$aque certo', governo anuncia liberação do FGTS

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