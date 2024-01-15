Governo discute acordo sobre desoneração com transição mais longa

BRASÍLIA, DF - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta costurar um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que contemple uma transição mais longa para encerrar o benefício e medidas alternativas para compensar a perda de arrecadação.

Interlocutores da equipe econômica afirmam que esse é o "acerto de fundo" firmado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e que deve balizar as próximas conversas sobre o tema.

Uma reunião entre Pacheco e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) está prevista para esta segunda-feira (15), quando se espera algum avanço nas discussões.

A negociação é uma tentativa do governo de evitar uma derrota maior nessa frente.

Uma reunião entre Rodrigo Pacheco e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) está prevista para esta segunda-feira (15) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Nos últimos dias de 2023, em pleno recesso legislativo, o governo editou uma MP (medida provisória) que restringe o alcance do benefício tributário e estabelece uma reoneração gradual para as atividades ainda contempladas, até a volta da cobrança integral, em 2028. A iniciativa enfrenta resistências de entidades empresariais e de congressistas.

O benefício da desoneração da folha foi criado em 2011, no governo Dilma Rousseff (PT), e prorrogado sucessivas vezes. A medida permite o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários para a Previdência.

A desoneração vale para 17 setores da economia. Entre eles está o de comunicação, no qual se insere o Grupo Folha, empresa que edita a Folha. Também são contemplados os segmentos de calçados, call center, confecção e vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, entre outros.

O Congresso aprovou a extensão do benefício até o fim de 2027. A lei foi vetada por Lula, mas os parlamentares votaram para restabelecer a validade de seu conteúdo.

A MP do governo propõe revogar a lei, com efeitos a partir de 1º de abril. Um grupo de 17 atividades passaria a pagar alíquota de 10% sobre a remuneração dos funcionários até um salário mínimo (hoje em R$ 1.412) e 20% sobre o que exceder essa faixa. Para outras 25 atividades, a contribuição patronal seria de 15% sobre o piso e 20% sobre a remuneração excedente. Nesse grupo de atividades inclui-se edição de jornais.

No Legislativo, a publicação da MP foi vista como uma afronta à decisão do plenário da Câmara e do Senado . Por isso, lideranças defendem a devolução da MP, um gesto extremo que simbolizaria a rejeição sumária da proposta, antes mesmo de qualquer apreciação.

O Executivo, por sua vez, argumenta nos bastidores que é preciso dar um encaminhamento definitivo à questão da desoneração, uma vez que a mera prorrogação do benefício, como querem os parlamentares, deixa a porta aberta para novas extensões no futuro - a exemplo das sucessivas renovações do incentivo tributário nos últimos anos.

A preocupação do governo também é com o impacto nas contas públicas. A derrubada na MP geraria uma perda de R$ 16 bilhões em receitas só em 2024.

Além da desoneração aos 17 setores, os congressistas incluíram um dispositivo que reduz de 20% para 8% a alíquota paga por municípios com até 156,2 mil habitantes ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Uma ala do governo vê com ceticismo a possibilidade de reverter essa medida em pleno ano de eleições municipais.

Na avaliação da Fazenda , as bases de um acordo possível precisam seguir duas premissas: a eliminação gradativa do benefício aos setores e a adoção de medidas adicionais para compensar eventuais impactos do que for acertado entre governo e Parlamento.

Há disposição do Executivo em negociar uma transição mais longa, que retome a cobrança integral sobre a folha de pagamento das empresas em 2029, por exemplo, desde que haja essa "porta de saída".

O ideal, na visão do governo, seria já haver uma redução inicial no montante do benefício ainda em 2024, mas não se descarta ceder e pactuar o começo da transição no ano que vem, o que daria mais tempo para as empresas se programarem.

O formato não é o preferido da Fazenda, mas seria algo possível caso o Congresso insista em manter a regra vigente até o fim deste ano.

Em termos de compensação, governo e Legislativo discutem a possibilidade de taxar compras internacionais de até US$ 50, hoje isentas.

O Ministério da Fazenda já vinha debatendo internamente a elevação do Imposto de Importação sobre mercadorias de menor valor. Atualmente, os consumidores pagam apenas uma alíquota de 17% de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A taxação, porém, vai depender de um acerto político entre Executivo e Congresso, já que o tema é sensível. No ano passado, a Fazenda chegou a instituir a cobrança da alíquota sobre as compras internacionais de até US$ 50, mas a péssima repercussão da medida forçou um recuo.

Interlocutores do governo disseram a congressistas de que não há como acomodar uma perda de R$ 16 bilhões no Orçamento de 2024, sob pena de comprometer parte relevante do esforço do próprio Legislativo em aprovar o pacote de arrecadação de Haddad.

O governo também conta com o avanço da MP para estancar a sangria nas receitas federais provocada pela compensação de créditos judiciais - empresas deixam de pagar mais de R$ 80 bilhões em tributos ao ano por meio do abatimento de valores obtidos em disputas judiciais contra a União. O texto cria uma trava para o uso desses créditos e pode elevar a arrecadação em cerca de R$ 20 bilhões.