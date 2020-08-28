Governo Central tem déficit de R$ 87,835 bilhões em julho

O dado do mês passado ficou próximo ao piso das estimativas, cujo intervalo ia déficit de R$ 184,95 bilhões a R$ 87,50 bilhões Crédito: Siumara Gonçalves

As contas do Governo Central registraram um déficit primário de R$ 87,835 bilhões em julho, o pior desempenho para o mês da série histórica, que tem o início de 1997.

O rombo do mês passado foi menor que as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um déficit de R$ 94,35 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast junto a 20 instituições financeiras. O dado do mês passado ficou próximo ao piso das estimativas, cujo intervalo ia déficit de R$ 184,95 bilhões a R$ 87,50 bilhões.

Em julho, as receitas tiveram queda real de 20,2% em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas subiram 44,9% na mesma comparação, já descontada a inflação, devido ao aumento dos gastos para fazer frente à pandemia do coronavírus.

No acumulado do primeiro semestre, o resultado primário é negativo em R$ 505,187 bilhões, também o pior desempenho para o período da série histórica. Em relação a igual período de 2019, há queda de 17,1% nas receitas e avanço de 45% nas despesas em termos reais.