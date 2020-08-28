Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Empréstimo para empresas cresce 13,3% em julho, puxado por programas do governo
Alta

Empréstimo para empresas cresce 13,3% em julho, puxado por programas do governo

Na tabela divulgada pelo BC, a rubrica Outros, dentro dos créditos direcionados, tiveram crescimento de 397,4% no mês e 543,4% no trimestre

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 13:00
Saques em dinheiro pode ser feito em Lotéricas
Os recursos para os empréstimos podem ser livres ou direcionados Crédito: Siumara Gonçalves
Os bancos emprestaram mais para empresas em julho, com alta de 13,3% em relação a junho. O aumento foi puxado pela concessão de créditos com recursos direcionados pelo governo, que teve alta de 29,3%.
Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (28).
Os recursos para os empréstimos podem ser livres ou direcionados. Nos livres, o dinheiro emprestado é próprio e o banco decide a taxa a ser cobrada. Nos direcionados, o governo determina a destinação dos recursos para certo segmento ou modalidade e as taxas são monitoradas.
A variação foi registrada na série com ajuste sazonal, que retira peculiaridades do período, como número de dias úteis a mais ou a menos, para facilitar a comparação.

Veja Também

BC estuda impactos e avalia emitir moeda digital

Na tabela divulgada pelo BC, a rubrica Outros, dentro dos créditos direcionados, tiveram crescimento de 397,4% no mês e 543,4% no trimestre.
A autoridade monetária explica que a coluna diz respeito a "operações de crédito não passíveis de classificação nas demais modalidades apresentadas", mas não especifica quais.
Dentro dos recursos direcionados para as empresas estão crédito rural, com queda de 9,9%, financiamento imobiliário, alta de 2,2% e crédito com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), retração de 16,9%.
Considerando apenas o crédito livre, a taxas de mercado, houve retração na concessão para as empresas de 7,9% no mês, em relação a junho.

Veja Também

BC regulamenta acesso a crédito com recebíveis de maquininhas de cartão

Para as famílias, foram 5,9% a mais de créditos concedidos no período. Modalidades ligadas ao consumo permaneceram em alta, com 9,5% no cartão de crédito à vista e 18,4% para a aquisição de veículos.
O crédito consignado -em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento- também teve crescimento expressivo no mês, de 9%. Para servidores públicos, foram concedidos 17,5% a mais.
Ao todo, foram R$ 341 bilhões em novas concessões para famílias e empresas, aumento de 9,4% em relação a junho.
O estoque de crédito do sistema financeiro alcançou R$ 3,66 trilhões em julho, 1% a mais que o registrado no mês anterior.

Veja Também

Caixa amplia prazo de pausa na prestação de 90 para 180 dias

Desemprego atingiu mais pretos que brancos na pandemia

Contra plano de Guedes, Bolsonaro autoriza R$ 6,5 bilhões para obras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
'Humilhação e constrangimento': o que diz ex-funcionária brasileira que acusa empresa de MrBeast de assédio
Imagem de destaque
EUA abordam navio com petróleo iraniano, e Trump autoriza tiros contra minas no estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados