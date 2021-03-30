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Alternativa

Governo avalia crédito extraordinário para bancar nova redução de jornada

Opção seria para custear o Benefício Emergencial (BEm) pago como complementação de renda para os trabalhadores que tiverem a jornada e o salário reduzidos ou o contrato suspenso

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2021 às 19:03
Vitória - ES - Aplicativo Carteira de Trabalho
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital Crédito: Vitor Jubini
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, confirmou nesta terça-feira (30), que o governo federal estuda pedir ao Congresso um crédito extraordinário para bancar a reedição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com um novo Benefício Emergencial (BEm), fora do teto de gastos.
Segundo ele, a estimativa de custo para a prorrogação da medida é de cerca de R$ 10 bilhões. O BEm é o benefício pago pelo governo de complementação de renda para os trabalhadores que tiverem a jornada e o salário reduzidos ou o contrato suspenso.
A equipe econômica queria mudar as regras do seguro-desemprego, incluindo medidas como redução de 10% em cada parcela, como forma de compensar uma nova rodada do programa. A medida, porém, foi barrada pela ala política do governo e foi criticada por centrais sindicais.

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Com o crédito extraordinário, o governo abandona, pelo menos por enquanto, a proposta de modificar o seguro-desemprego neste momento.
"Temos vários pontos fiscais a serem avaliados para reedição do BEm, e faremos tudo com responsabilidade fiscal. Ponderamos uso de crédito extraordinário para reedição do BEm, justamente para não precisarmos cumprir a regra do teto de gastos para o programa", respondeu Bianco, sem informar uma data para o anúncio oficial da prorrogação do programa.
Segundo ele, ainda há discussão sobre os prazos de duração das novas medidas de suspensão e redução de jornada e salários.
"Do ponto de vista do mérito, BEm tende a ser igual ao de 2020. O programa funcionou muito bem e não queremos mexer. O sistema já funciona, os empregadores e empregados já sabem usá-lo. Na prática será o mesmo programa", completou o secretário.

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