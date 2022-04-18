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Governo autoriza Caixa a lançar loteria +Milionária

A aposta mínima custará R$ 6 e será de 6 números na matriz I (números de 1 a 50) e dois números na matriz II (números de 1 a 6). A maior premiação será para quem acertar os oito números indicados

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 14:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 abr 2022 às 14:52
Loterias da caixa
Loteria da caixa ganha mais uma modalidade Crédito: Vitor Jubini
Ministério da Economia autorizou a Caixa a instituir uma nova modalidade lotérica, a +Milionária. A autorização foi dada em portaria da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da Pasta, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (18), que entra em vigor dia 2 de maio.
De acordo com o texto, a nova loteria terá frequência semanal e a data do primeiro concurso será definida pela Caixa. A aposta mínima custará R$ 6 e será de 6 números na matriz I (números de 1 a 50) e dois números na matriz II (números de 1 a 6) dos volantes dos jogos.
A maior premiação será para quem acertar os oito números indicados. As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa) de telefone.

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