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Governo anula leilão de arroz importado após indícios de irregularidade

Ministro também afirmou que recebeu e aceitou pedido de demissão do secretário Neri Geller, cujo ex-assessor havia intermediado quase metade da venda do arroz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2024 às 14:08

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 14:08

BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (11) que vai anular o leilão de importação de arroz, após indícios de falta de capacidade técnica e irregularidades nos vencedores.
O anúncio foi feito durante entrevista no Palácio do Planalto dos ministros Carlos Favaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e do presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto.
Governo reduz tarifa de importação de arroz
Governo cancelou leilão para importação de arroz realizado na semana passada Crédito: Reprodução
Favaro ainda anunciou que recebeu e aceitou o pedido de demissão do secretário de Política Agrícola, Neri Geller. O secretário vinha passando por um processo de desgaste após a divulgação de que um ex-assessor havia intermediado quase metade da venda do arroz importado no leilão promovido pela Conab.
"Hoje (terça-feira) pela manhã secretário Neri Geller me comunicou, fez ponderação, [que] quando filho dele estabeleceu sociedade com esta corretora do Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola. Não há fato que desabone ou que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou transtorno, e por isso colocou cargo a disposição", afirmou o ministro da Agricultura.
Reportagem da Globo Rural mostrou que a Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso (BMT) e a Foco Corretora de Grãos, que foram criadas no ano passado pelo ex-assessor do então deputado federal Neri Geller Robson Luiz de Almeida França, intermediaram a venda de 44% do arroz importado que foi vendido no leilão da Conab.

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