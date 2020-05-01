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Dia do Trabalhador

'Gostaria que todos voltassem a trabalhar', diz Bolsonaro sobre 1º de Maio

Declaração foi dada em uma live transmitida de dentro do Palácio da Alvorada pela deputada Bia Kicis, em que a parlamentar pede uma mensagem do mandatário sobre o Dia do Trabalhador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 16:01

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 16:01

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta sexta-feira (1º) que gostaria que "todos voltassem a trabalhar". A declaração ocorreu em uma live transmitida de dentro do Palácio da Alvorada pela deputada Bia Kicis (PSL-DF), em que a parlamentar pede uma mensagem do mandatário sobre o Dia do Trabalhador.
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que decisão sobre volta ao trabalho não é dele, mas de governadores e prefeitos Crédito: Carolina Antunes/PR
"Eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos", disse Bolsonaro. "Bom dia a todos, o Brasil é um país maravilhoso. Tenho certeza que tendo Deus acima de tudo brevemente voltaremos à normalidade".
Desde o início da pandemia do coronavírus, o presidente tem protagonizado um conflito permanente com governadores e prefeitos que adotaram medidas de distanciamento social para conter a disseminação da doença, entre elas o fechamento de comércios e a suspensão de aulas.

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Nesta quinta (30), Bolsonaro disse que os que promoveram essas ações não conseguiram achatar a curva de transmissão do vírus.
"O Supremo [Tribunal Federal] decidiu que as medidas para evitar  ou para fazer a curva ser achatada  caberiam a governadores e prefeitos. Não achataram a curva. Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram a curva", disse o presidente, na quinta.

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O Brasil tem 85.380 casos de Codid-19 e 5.901 óbitos. Segundo o boletim da tarde de quinta, nas últimas 24 horas foram 435 novas mortes e 7.218 novos casos confirmados da doença.
Deputada aliada de Bolsonaro, Bia Kicis levou para o Palácio da Alvorada um grupo de agricultores, que segundo ela queriam agradecer o presidente pela edição de uma Medida Provisória que destinou recursos para o setor. Uma vez na Alvorada, o grupo liderado pela parlamentar foi autorizado a entrar e se reuniu com Bolsonaro.

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