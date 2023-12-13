Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Golpe da renda extra oferece dinheiro em troca de curtidas na web
Investigação

Golpe da renda extra oferece dinheiro em troca de curtidas na web

Os golpistas se aproveitam das chamadas 'fazendas de clique' em que usuários são pagos para turbinar perfis na internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2023 às 17:04

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 17:04

A Polícia Civil investiga o chamado "golpe da renda extra", em que criminosos oferecem dinheiro para quem aceitar seguir, comentar e curtir perfis de desconhecidos. Uma mulher em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, registrou queixa na delegacia, na qual disse que o prejuízo foi de R$ 2.400.
Segundo o depoimento, ela recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma mulher que se identificou como assistente de recursos humanos de uma empresa que presta o serviço de avaliação e curtidas. A proposta era de um trabalho online e a remuneração poderia chegar a R$ 1.448. Na mensagem, a suposta recrutadora perguntou: "Você gostaria de tentar?". E a vítima aceitou.
Em seguida, ela recebeu as instruções para cumprir várias etapas, como assistir a filmes e aumentar o engajamento de páginas nas redes sociais por meio de curtidas, comentários e compartilhamento de conteúdos. Inicialmente, a vítima recebeu R$ 500, mas nas etapas seguintes foi orientada a aplicar valores em um site de criptomoedas para poder continuar recebendo e com a promessa de que o dinheiro voltaria com juros.
Guerras não serão mais travadas em campos de batalha, mas nas telas dos celulares
Guerras não serão mais travadas em campos de batalha, mas nas telas dos celulares Crédito: Elnur/ Shutterstock
Ela disse que, após quatro investimentos sem retorno, percebeu ter caído em um golpe. Segundo seu relato, os valores depositados foram bloqueados. O golpe da renda extra se enquadra como estelionato e está previsto no artigo 171 do Código Penal, com possibilidade de um a três anos de reclusão.

Entenda

  • Também chamado de "golpe das pequenas tarefas", a prática consiste na oferta de dinheiro fácil em troca de tarefas simples e tem sido cada vez mais usada para enganar vítimas nas redes sociais.

  • Os golpistas se aproveitam das chamadas 'fazendas de clique' em que usuários são pagos para turbinar perfis na internet. Neste caso, empresas especializadas vendem pacotes de "engajamento" a clientes, que podem adquirir milhares de seguidores nas redes sociais de forma instantânea, além de combos com likes, comentários e até visualizações em vídeos.

  • Do outro lado, estão os sites que pagam a trabalhadores de R$ 0,001 a R$ 0,05 para executar cada interação, designada como tarefa.

  • Esse tipo de comportamento artificial viola os termos de uso de redes como Instagram, Facebook e TikTok. Quando detectados, os perfis costumam ser suspensos ou bloqueados, o que impede os colaboradores de receber os ganhos acumulados.

  • Apesar disso, não há lei no país que proíba a venda de impulsionamento nos moldes das fazendas de clique.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Golpe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados