Golpe da renda extra oferece dinheiro em troca de curtidas na web

A Polícia Civil investiga o chamado "golpe da renda extra", em que criminosos oferecem dinheiro para quem aceitar seguir, comentar e curtir perfis de desconhecidos. Uma mulher em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, registrou queixa na delegacia, na qual disse que o prejuízo foi de R$ 2.400.

Segundo o depoimento, ela recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma mulher que se identificou como assistente de recursos humanos de uma empresa que presta o serviço de avaliação e curtidas. A proposta era de um trabalho online e a remuneração poderia chegar a R$ 1.448. Na mensagem, a suposta recrutadora perguntou: "Você gostaria de tentar?". E a vítima aceitou.

Em seguida, ela recebeu as instruções para cumprir várias etapas, como assistir a filmes e aumentar o engajamento de páginas nas redes sociais por meio de curtidas, comentários e compartilhamento de conteúdos. Inicialmente, a vítima recebeu R$ 500, mas nas etapas seguintes foi orientada a aplicar valores em um site de criptomoedas para poder continuar recebendo e com a promessa de que o dinheiro voltaria com juros.

Guerras não serão mais travadas em campos de batalha, mas nas telas dos celulares Crédito: Elnur/ Shutterstock

Ela disse que, após quatro investimentos sem retorno, percebeu ter caído em um golpe. Segundo seu relato, os valores depositados foram bloqueados. O golpe da renda extra se enquadra como estelionato e está previsto no artigo 171 do Código Penal, com possibilidade de um a três anos de reclusão.

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