Geógrafa transforma missão de vida em ideia de negócio Crédito: Andre Stefano/Divulgação

Mais do que ter um negócio próprio, a intenção da geógrafa Lívia Humaire, 35, ao abrir a Mapeei - Uma Vida sem Plástico, em setembro de 2018, em São Paulo , era ajudar as pessoas a diminuir a produção de lixo doméstico.

"Isso se aliou a um propósito de vida. Eu queria que essa mudança ganhasse escala", diz Lívia, que sempre esteve envolvida com sustentabilidade.

Depois de um tempo trabalhando como consultora de treinamento comportamental, ela buscou uma pós em sustentabilidade. Foi quando conheceu o movimento "zero waste" (desperdício zero) e vivenciou a experiência em casa. "Minha família reduziu em 85% a produção de lixo."

A ideia do negócio ganhou corpo a partir de uma viagem que Lívia fez, em 2017, para Europa e Estados Unidos, quando visitou mais de 20 locais ligados à filosofia.

Mas colocar a empresa de pé não foi simples. Ela conta que estava quase desistindo, devido aos altos custos de aluguel e também porque teria que importar produtos.

"A vantagem que tive foi poder usar o conhecimento que adquiri no movimento."

Para emplacar o negócio foi essencial contar com uma sócia e com o valor de R$ 16 mil que arrecadou por meio de financiamento coletivo.

Em nove meses, a Mapeei viu seu número de fornecedores passar de 50 para 80. O local hoje tem cerca de 500 produtos, para higiene pessoal, casa, cozinha e lavanderia. A venda online está sendo implementada, e a loja deve dobrar entre agosto e setembro.