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São Paulo

Gazeta Online é case de sucesso em evento de tecnologia

O objetivo é apresentar os bons resultados que o site vem alcançando a partir do sistema de assinaturas
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

06 mai 2019 às 18:40

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 18:40

O evento Proxxima acontece em São Paulo e discute sobre inovações de marketing e comunicação digital Crédito: GUSTAVO SCATENA/Imagem Paulista
O sistema de assinaturas do Gazeta Online, conhecido como paywall, foi considerado um case de sucesso e vai ser apresentado nesta terça-feira (07), no Proxxima, o evento de marketing e comunicação digital mais influente da América Latina. O encontro vai acontecer no Golden Hall WTC, em São Paulo.
A participação do Gazeta Online foi um convite da Cxense, uma organização de armazenamento de dados em nuvem e responsável pelas informações dos usuários do portal. O objetivo é apresentar os bons resultados que o site vem alcançando a partir do paywall dinâmico, que é um sistema inovador.
A equipe de Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta começou a estudar uma nova ferramenta: a CCE (Cxense Conversion Engine, em inglês), que, aliada ao Cxense Insights e ao DPM (Plataforma de Gerenciamento de Dados), permite mais personalização na experiência do usuário ao navegar pelo Gazeta Online.
Implantada em fevereiro deste ano, essa tecnologia oferece aos usuários uma experiência de consumo de acordo com seu perfil, promove ofertas de produtos de forma mais assertiva, aumenta a taxa de engajamento e de audiência. Segundo o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, essa iniciativa tornou o Gazeta Online o pioneiro a operar o paywall de forma totalmente dinâmica na América Latina.
“O paywall dinâmico é o grande diferencial do Gazeta Online. A partir dele oferecemos para os internautas conteúdos que são pertinentes de acordo com os interesses de cada um. Com essa tecnologia podemos reforçar o valor do nosso jornalismo, que por sua vez, nos permite alcançar novos assinantes”, afirmou Furlanetto.

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