Gasolina barata provoca fila em postos de combustíveis em Vitória

Os postos estão localizados na Marechal Mascarenhas de Moraes, próximo à Praça do Papa, e na Reta da Penha, já perto do cruzamento com a Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto. O motorista, contudo, apenas abastecerá nesse preço caso efetue o pagamento em dinheiro ou débito.

Quem se surpreendeu com o preço foi o condutor Sullivan Leal. "Ontem (terça-feira) eu abasteci na BR 262, em Cariacica, a R$ 4,55 o litro. "Hoje eu passei pela Reta da Penha e vi a R$ 3,99. Uma diferença muito grande, visto que nos últimos dias o que vimos foi elevação do preço médio do combustível. Acabou que abasteci mais caro, porém não deixa de ser uma surpresa boa", disse.