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Pelegrino José Donato

Fundador do Magazine Luiza morre no interior de SP, aos 94 anos

Pelegrino José Donato fundou a empresa em 1957 e comandou a rede de lojas até os anos 1990

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 15:34
Pelegrino Donato, fundador do Magazine Luiza Crédito: Reprodução/Twitter
Fundador do Magazine Luiza, uma das maiores lojas de varejo do país, o empresário Pelegrino José Donato morreu na madrugada desta terça-feira em Franca, no interior de São Paulo, aos 94 anos. A causa da morte não foi revelada.
Nascido em São Carlos, também no interior de São Paulo, Pelegrino trabalhou como caixeiro-viajante. Ele deu início à rede de lojas em Franca. Em 1957, Pelegrino comprou, junto com a mulher, Luiza Trajano Donato, uma loja de presentes da cidade.
O nome do novo magazine seria escolhido por meio de um concuro em uma rádio local. Nos primeiros anos, o casal atendia pessoalmente os clientes e cuidava dos detalhes da operação.
Nas décadas seguintes, outros parentes se juntaram à empresa, que se expandiu pelo interior de São Paulo.
O casal Pelegrino e Luiza ficou à frente da rede até o início dos anos 1990, quando passou o comando da rede para sua sobrinha, Luiza Trajano, que hoje preside o Conselho de Administração da companhia.
Em nota, o Magazine Luiza lamentou a morte de Donato.
O sepultamento de Pelegrino está marcado para as 16h30 no Cemitério da Saudade, em Franca.

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