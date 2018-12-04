Fundador do Magazine Luiza morre no interior de SP, aos 94 anos

Pelegrino Donato, fundador do Magazine Luiza Crédito: Reprodução/Twitter

Fundador do Magazine Luiza, uma das maiores lojas de varejo do país, o empresário Pelegrino José Donato morreu na madrugada desta terça-feira em Franca, no interior de São Paulo, aos 94 anos. A causa da morte não foi revelada.

Nascido em São Carlos, também no interior de São Paulo, Pelegrino trabalhou como caixeiro-viajante. Ele deu início à rede de lojas em Franca. Em 1957, Pelegrino comprou, junto com a mulher, Luiza Trajano Donato, uma loja de presentes da cidade.

O nome do novo magazine seria escolhido por meio de um concuro em uma rádio local. Nos primeiros anos, o casal atendia pessoalmente os clientes e cuidava dos detalhes da operação.

Nas décadas seguintes, outros parentes se juntaram à empresa, que se expandiu pelo interior de São Paulo.

O casal Pelegrino e Luiza ficou à frente da rede até o início dos anos 1990, quando passou o comando da rede para sua sobrinha, Luiza Trajano, que hoje preside o Conselho de Administração da companhia.

Em nota, o Magazine Luiza lamentou a morte de Donato.