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Funchal: propostas para Renda Cidadã não têm intenção de driblar teto

O Secretário do Tesouro, Bruno Funchal, diz que posição do governo é manutenção do teto e melhoria da eficiência dos gastos públicos

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:45
Bruno Funchal assume o comando do Tesouro Nacional no dia 31 de julho de 2020
Bruno Funchal assume o comando do Tesouro Nacional no dia 31 de julho de 2020 Crédito: Tonico/Assembleia Legislativa do ES
O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, enfatizou nesta terça-feira (29), que as propostas em estudo para o financiamento do Renda Cidadã não têm intenção de driblar o teto de gastos. "A gente sabe que o teto é baseado em credibilidade e não adianta tomarmos ações que minem a credibilidade do teto. Nós sabemos disso", respondeu.
"Não tem contabilidade criativa. Estamos em um processo de debate e a nossa posição é manutenção do teto de gastos e melhoria da eficiência dos gastos", completou. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e líderes no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs ontem o financiamento do Renda Cidadã - novo programa social do governo - por meio do adiamento de pagamento de precatórios (valores devidos pela União após sentença definitiva na Justiça) e do uso de parte do Fundeb, o principal financiador da educação básica.
Funchal disse não ter olhando ainda a proposta sobre o uso de recursos do Fundeb para financiar o programa social. "O modelo de Renda Cidadã tem elementos ligados à manutenção de alunos na escola, e isso justificaria o uso de recursos da Educação para uma parte do programa. Mas não consigo falar com precisão o que tem no projeto, é preciso olhar no detalhe", afirmou. Para o secretário do Tesouro, os parlamentares representam o desejo da sociedade e o Tesouro contribui com o debate alertando para as consequências das propostas.
"Na impede a discussão de outras fontes de financiamento e suas consequências. Uma consequência pode ser ilustrada pelo que aconteceu com os indicadores econômicos ontem", repetiu.

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