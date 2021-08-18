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Gastos públicos

Funchal: desafio é receita crescer com economia e gasto cair com controle

Secretário ressaltou que houve um aumento no prêmio de risco cobrado por investidores para a compra de papéis brasileiros por conta das incertezas na área fiscal

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 ago 2021 às 17:28
Bruno Funchal foi nomeado como secretário especial de Fazenda
Bruno Funchal foi nomeado como secretário especial de Fazenda Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME
O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, disse que o controle nos gastos públicos é importante para manter os juros brasileiros baixos.
"Desafio é fazer receita crescer com economia e despesa cair com controle de gastos", afirmou, durante participação em audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.

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Ele ressaltou que houve um aumento no prêmio de risco cobrado por investidores para a compra de papéis brasileiros por conta das incertezas na área fiscal.
"O Brasil já tributa muito, organizar as contas é pelo lado da despesa. A tendência de queda nos gastos é importante para manter juros baixos", acrescentou o secretário.

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