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Canal financeiro

Fluxo cambial total no ano até 9 de abril é positivo em US$ 8,711 bi, diz BC

Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 13,860 bilhões; resultado é fruto de aportes no valor de US$ 146,622 bilhões e de envios de US$ 144,409 bilhões

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:39
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus tem provocado impacto na economia, fluxo cambial do ano até 9 de abril ficou positivo em US$ 8,711 bilhões.  Crédito: Freepik
O fluxo cambial do ano até 9 de abril ficou positivo em US$ 8,711 bilhões, informou nesta quarta-feira (14), o Banco Central (BC). Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 13,860 bilhões.
A entrada pelo canal financeiro neste ano até 9 de abril foi de US$ 2,214 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 146,622 bilhões e de envios no total de US$ 144,409 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 9 de abril ficou positivo em US$ 6,498 bilhões, com importações de US$ 54,704 bilhões e exportações de US$ 61,202 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 7,935 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 17,123 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 36,144 bilhões em outras entradas.

ABRIL 

Depois de encerrar março com entradas líquidas de US$ 1,568 bilhão, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 11 milhões em abril até o dia 9, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 743 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 10,095 bilhões e de retiradas no total de US$ 10,838 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de abril até o dia 9 é positivo em US$ 731 milhões, com importações de US$ 4,022 bilhões e exportações de US$ 4,753 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 753 milhões em ACC, US$ 1,389 bilhão em PA e US$ 2,611 bilhões em outras entradas.

SEMANA 

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 5 a 9 de abril) para o Brasil ficou positivo em US$ 1,064 bilhão, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 927 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 8,232 bilhões e de envios no total de US$ 7,396 bilhões.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 137 milhões, com importações de US$ 3,381 bilhões e exportações de US$ 3,518 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 607 milhões de ACC, US$ 767 milhões de PA e US$ 2,144 bilhões de outras entradas.

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