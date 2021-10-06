Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Fluxo cambial total até 1° de outubro é positivo em US$ 17,741 bi, diz BC
Banco Central

Fluxo cambial total até 1° de outubro é positivo em US$ 17,741 bi, diz BC

O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 398,724 bilhões e de retiradas no total de US$ 400,399 bilhões; em igual período do ano passado, o resultado era negativo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2021 às 15:17

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:17

Economia, crise e desenvolvimento
Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik
O fluxo cambial do ano até 1º de outubro ficou positivo em US$ 17,741 bilhões, informou nesta quarta-feira (06) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 18,774 bilhões.
A entrada líquida pelo canal financeiro neste ano até 1º de outubro foi negativa em US$ 1,675 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 398,724 bilhões e de retiradas no total de US$ 400,399 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até setembro ficou positivo em US$ 19,416 bilhões, com importações de US$ 158,447 bilhões e exportações de US$ 177,863 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 22,949 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 43,311 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 111,602 bilhões em outras entradas.

SETEMBRO

Depois de encerrar agosto com entradas líquidas de US$ 3,709 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,170 bilhão em setembro, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,975 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 48,181 bilhões e de retiradas no total de US$ 52,156 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de setembro foi positivo em US$ 2,805 bilhões, com importações de US$ 17,763 bilhões e exportações de US$ 20,568 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,425 bilhões em ACC, US$ 3,327 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 14,817 bilhões em outras entradas.

Veja Também

Oito países apuram denúncias sobre uso de paraísos fiscais por líderes

Dólar sobe 1,44% em dia de aversão ao risco no exterior

Inflação atingiu pico em setembro, diz presidente do Banco Central

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Banco Central
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados