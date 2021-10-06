Fluxo cambial total até 1° de outubro é positivo em US$ 17,741 bi, diz BC

Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik

O fluxo cambial do ano até 1º de outubro ficou positivo em US$ 17,741 bilhões, informou nesta quarta-feira (06) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 18,774 bilhões.

A entrada líquida pelo canal financeiro neste ano até 1º de outubro foi negativa em US$ 1,675 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 398,724 bilhões e de retiradas no total de US$ 400,399 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até setembro ficou positivo em US$ 19,416 bilhões, com importações de US$ 158,447 bilhões e exportações de US$ 177,863 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 22,949 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 43,311 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 111,602 bilhões em outras entradas.

SETEMBRO

Depois de encerrar agosto com entradas líquidas de US$ 3,709 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,170 bilhão em setembro, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,975 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 48,181 bilhões e de retiradas no total de US$ 52,156 bilhões.