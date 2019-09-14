Flávio Bolsonaro vai à China e deve visitar Huawuei Crédito: Instagram

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) embarca neste sábado (14) para viagem à China junto com uma comitiva de senadores. Os parlamentares terão agendas na área de tecnologia e devem visitar a Huawei, companhia que é alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e já foi questionada pelo governo brasileiro.

A viagem, feita a convite da Embaixada da China e sem custos ao Senado, ainda prevê encontro com representantes do Partido Comunista Chinês.

Também participam da missão os senadores Chico Rodrigues (DEM-RR), Irajá Abreu (PSD-TO), Rogério Carvalho (PT-SE) e Esperidião Amin (PP-SC). O grupo passará por Beijing, Xangai e Hangzhou.

Um dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro, o governo Trump ameaçou, em maio, colocar a Huawei em uma lista negra de empresas proibidas de vender tecnologia nos EUA. A marca foi acusada de espionagem. O grupo nega.

Em junho, em entrevista à Veja, o ministro de Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro avalia restringir a atuação da companhia na instalação das redes de 5G no país.

Na última semana, o Senado aprovou projeto de lei que modifica o marco das telecomunicações e pode destravar investimentos no setor.

Pelo Twitter, Flávio Bolsonaro afirmou que a viagem tem o objetivo de estreitar relações comerciais com a China.

"Meu intuito é também conhecer a petrolífera chinesa CNPC, que pode anunciar em breve aporte bilionário no Comperj, o que colocará o Rio de Janeiro em ainda mais elevado patamar no segmento de óleo e gás. Espero voltar com boas notícias", afirmou.

De acordo com Amin, a ida à China não se trata de uma questão política, mas comercial. O foco dos trabalhos será a busca por diálogo e parcerias na área de tecnologia e também na agropecuária. Para ele, não há constrangimento em dialogar com o Partido Comunista Chinês.

"O que existe é comércio, é negócio, não é politica", disse.