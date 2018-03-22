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Do analógico para o digital

Fintech de crédito lança consignado 100% online para aposentados

Empreitada da Geru marca a entrada das empresas de tecnologia na área financeira em um produto dominado pelos grandes bancos

Publicado em 22 de Março de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 15:55
Cédula de real Crédito: Reprodução | Internet
A plataforma digital de crédito Geru acaba de ingressar no empréstimo consignado 100% online para aposentados e pensionistas do INSS. A empreitada marca a entrada das fintechs em um produto dominado pelos grandes bancos e voltado para o público das pastinhas, que ainda transita do analógico para o digital.
O consignado, linha em que as prestações do empréstimo são descontadas da folha de pagamentos, será feito em parceria com o Banco Cetelem, do grupo francês BNP Paribas. A taxa oferecida será de 1,8% ao mês, independentemente da quantidade de parcelas, que vai de seis a 72. O juro médio do consignado dos beneficiários do BNDES foi de 26,9% em janeiro, uma queda de 3,8% em 12 meses, segundo dados do Banco Central. Os empréstimos vão de R$ 2 mil a R$ 80 mil, dependendo do volume disponível, informou a Geru.
Segundo Sandro Reiss, presidente da Geru, além das taxas mais competitivas (ver quadro abaixo), o foco da empresa para atingir o público aposentado e pensionista é na comodidade e rapidez do processo digital. O processo todo de dois a cincoi dias e a pessoa possa acompanhar todos passos do pedido, como uma compra online,sem passar por terceiros e sem precisar se deslocar, explica.
Reiss conta que mesmo para o público de mais idade, a rotina mudou e não há mais tanto tempo livre. Somado às questões de segurança, buscar, comparar e contratar crédito pela internet tem sido mais conveniente mesmo para esse perfil que não nasceu digital.
O aposentado José Luiz Ribeiro, de 61 anos, procurou no Google sobre startups de empréstimo para contratar um novo crédito. Me considero um idoso digital, diz. No ano passado, Ribeiro passou por um golpe com o consignado contratado por telefone e teve um prejuízo de R$ 1 mil.
O aposentado fez a nova contratação para trocar dívidas mais caras. Atualmente, o juro médio do consignado fica em torno de 30%, enquanto que o do cheque especial e do cartão de crédito ficam em 324,7% ao ano e 327,9% ao ano, respectivamente.

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