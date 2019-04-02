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Horário de Verão

Fim de horário de verão pode ser decidido na semana que vem

Bolsonaro pediu estudo ao Ministério de Minas e Energia sobre impactos da mudança de horário

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 23:12

Publicado em 

01 abr 2019 às 23:12
Fim do horário de verão pode ser decidido por Bolsonaro na semana que vem, segundo ministro Crédito: Gabriela Biló/Estadão
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta segunda-feira (1), que o presidente Jair Bolsonaro estuda acabar com o horário de verão. A decisão, segundo ele, pode ser tomada a partir da semana que vem. Albuquerque falou a jornalistas no lobby do hotel King David, onde a comitiva brasileira está hospedada durante a visita do presidente a Israel.
De acordo com o ministro, Bolsonaro pediu que ele fizesse um estudo sobre o fim do horário de verão. Albuquerque disse que os ganhos econômicos são poucos, mas não são os únicos aspectos envolvendo a questão. “Entram outros fatores na decisão, além do econômico. E isso será apresentado ao presidente. Ele tem muito interesse nesse assunto. E eu estarei pronto a partir da semana que vem”, afirmou.
> "Espero que a reforma não seja muito desidratada", diz Bolsonaro
O fim no horário de verão chegou a ser cogitado em 2017, quando o governo de Michel Temer chegou a anunciar uma enquete para deliberar sobre o assunto. A ideia acabou recusada e o horário foi mantido.
No ano passado, uma mudança na data oficial para o início do horário de verão chegou a ser anunciada. O governo, no entanto, recuou novamente após o Ministério da Educação (MEC) solicitar formalmente que a data fosse mantida. O receio era de que os candidatos do Enem pudessem ser prejudicados.

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