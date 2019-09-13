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Saque imediato

Filas para sacar FGTS começam cedo nas agências da Caixa no ES

Agências da Caixa abrem mais cedo nesta sexta-feira (13), às 8h, para quem vai fazer o saque imediato de até R$ 500 do FGTS. Em Vitória, às 6h já tinha trabalhador na fila
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 set 2019 às 04:47

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 04:47

A fila dá volta dentro da Caixa Econômica em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Caíque Verli
Antes das 7h, já começaram a ser formadas pequenas filas nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) na Grande Vitória. As unidades abrem às 8h nesta sexta-feira (13), duas horas mais cedo, para atender os trabalhadores que vão fazer o saque imediato de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
> Golpe do FGTS na internet faz 40 vítimas a cada uma hora no ES
A partir desta sexta-feira (13), podem realizar o saque os trabalhadores com poupança da Caixa que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.
O carpinteiro José Barbosa dos Santos chegou às 6h na agência do centro de Vitória Crédito: Caíque Verli
Na agência da Caixa que fica na Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória, o carpinteiro José Barbosa dos Santos foi o primeiro a chegar, às 6h. Ele vai sacar R$ 220 que tem em uma conta do FGTS.
Filas para sacar FGTS começam cedo nas agências da Caixa no ES
"Vou guardar esse dineiro e dar para minha esposa comprar alguma coisa. Esse dinheiro vai me ajudar. Dez reais já me ajudaria, imagina R$ 220?", brinca o carpinteiro.
Na agência da Caixa em Jucutuquara, também na Capital, o técnico em informática Luciano Lima também decidiu ir cedo para evitar fila. "Vim logo ver se tenho algo pra sacar porque deve ficar mais cheio depois. Vou usar esse valor para pagar dívidas", relata.
> Menos da metade dos brasileiros com conta do FGTS quer sacar R$ 500
Na Caixa Econômica de Jardim Limoeiro, na Serra, a fila para entrar na área de atendimento da agência está dando volta dentro do setor onde ficam os caixas eletrônicos. A Fabiana Conceição de Jesus, merendeira, foi ao local pedir informações sobre o saque imediato. Ela vai retirar o dinheiro do FGTS para abater as dívidas. 
Pagar umas contas né, umas continhas que a gente está devendo. Está difícil, mas vai dar uma ajudinha
Fabiana Conceição de Jesus, merendeira
As agências da Caixa também vão abrir neste sábado, de 9h às 15h, para fazer atendimento exclusivo sobre FGTS.

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