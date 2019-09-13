A fila dá volta dentro da Caixa Econômica em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Caíque Verli

As unidades abrem às 8h nesta sexta-feira (13), duas horas mais cedo, para atender os trabalhadores que vão fazer o saque imediato de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Antes das 7h, já começaram a ser formadas pequenas filas nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) na Grande Vitória., para atender os trabalhadores que vão fazer o saque imediato de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ().

A partir desta sexta-feira (13), podem realizar o saque os trabalhadores com poupança da Caixa que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

O carpinteiro José Barbosa dos Santos chegou às 6h na agência do centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Na agência da Caixa que fica na Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória, o carpinteiro José Barbosa dos Santos foi o primeiro a chegar, às 6h. Ele vai sacar R$ 220 que tem em uma conta do FGTS.

Your browser does not support the audio element. Filas para sacar FGTS começam cedo nas agências da Caixa no ES

"Vou guardar esse dineiro e dar para minha esposa comprar alguma coisa. Esse dinheiro vai me ajudar. Dez reais já me ajudaria, imagina R$ 220?", brinca o carpinteiro.

Na agência da Caixa em Jucutuquara, também na Capital, o técnico em informática Luciano Lima também decidiu ir cedo para evitar fila. "Vim logo ver se tenho algo pra sacar porque deve ficar mais cheio depois. Vou usar esse valor para pagar dívidas", relata.

Na Caixa Econômica de Jardim Limoeiro, na Serra, a fila para entrar na área de atendimento da agência está dando volta dentro do setor onde ficam os caixas eletrônicos. A Fabiana Conceição de Jesus, merendeira, foi ao local pedir informações sobre o saque imediato. Ela vai retirar o dinheiro do FGTS para abater as dívidas.

Pagar umas contas né, umas continhas que a gente está devendo. Está difícil, mas vai dar uma ajudinha Fabiana Conceição de Jesus, merendeira