Ficou sem luz? Veja quando o consumidor pode ter direito a compensação ou ressarcimento

Se uma falha no fornecimento provocar dano elétrico em um aparelho, o consumidor também pode solicitar ressarcimento à distribuidora. O pedido pode ser feito em até cinco anos após a ocorrência. Quando apresentado em até 90 dias, o processo segue um procedimento simplificado. A distribuidora pode avaliar o equipamento e verificar a relação entre o dano e o evento ocorrido na rede. Se reconhecido o direito ao ressarcimento , a solução pode envolver pagamento do valor, conserto ou substituição do equipamento, conforme as regras aplicáveis ao caso.