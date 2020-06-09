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Índice

FGV: IGP-M na 1ª prévia de junho sobe 1,36%, ante -0,32% de maio

O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 10:23

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 10:23

Calculadora
Calculadora Crédito: Pixabay
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,36% na primeira prévia de junho, após ter caído 0,32% na primeira leitura de maio. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou elevação de 4,19% no ano de 2020 e alta de 7,11% em 12 meses.
A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de junho. O IPA-M, que representa os preços no atacado, aumentou 2,06% em junho, ante um recuo de 0,35% na primeira prévia de maio. O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou queda de 0,26% na prévia de junho, depois de uma redução de 0,46% em igual leitura de maio. Já o INCC-M, que mensura o custo da construção, teve avanço de 0,27% na primeira prévia deste mês, depois da alta de 0,18% em igual leitura de maio.
O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 a 31 de maio. No dado fechado do mês de maio, o IGP-M teve elevação de 0,28%.

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