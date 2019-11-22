Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • FGTS: Caixa libera pagamento para nascidos em junho e julho
Saque imediato

FGTS: Caixa libera pagamento para nascidos em junho e julho

Nova leva de resgate atinge trabalhadores que não são correntistas do banco. Cotista pode sacar até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia ativa ou inativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 11:24

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 11:24

A partir desta sexta-feira (27), a Caixa realiza o crédito em conta do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto. Crédito: Caique Verli
A Caixa continua nesta sexta-feira, 22, o pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem não tem conta corrente nem conta poupança na instituição. Nesta nova fase poderão receber os trabalhadores que fazem aniversário em junho e julho. Serão pagos R$ 3,3 bilhões para aproximadamente 8,7 milhões de pessoas. Para atender à demanda, os bancos da Caixa vão funcionar em horário estendido.
O saque extraordinário foi autorizado por um decreto do governo federal em julho passado. O objetivo inicial do governo era liberar até 35% de cada conta mas, após pressão do setor de construção civil, ficou estabelecido o teto de R$ 500. De acordo com empresários da área, a liberação porcentual implicaria em um efeito cascata prejudicial à economia brasileira.
"Confio no bom senso do governo. Não tem dinheiro para saque extra, desestabiliza o fundo e gera desemprego no setor", afirmou à época o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos Martins.
Cálculos do governo apontam que os saques extraordinários do FGTS, junto com a liberação dos saldos do PIS/Pasep, podem injetar até R$ 30 bilhões na economia brasileira em 2019 e R$ 12 bilhões em 2020, aumentando a previsão inicial de crescimento do PIB de 0,81% para 1,1%. No último dia 7 de novembro, o mercado reajustou a projeção de crescimento do PIB para 0,90%.

QUEM TEM DIREITO AO SAQUE

Os contribuintes podem sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa, por exemplo, pode receber até R$ 1 mil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 96 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados.

CALENDÁRIO

Pelo novo cronograma antecipado, divulgado no último dia 21 de outubro pela Caixa, todos os trabalhadores poderão sacar o valor ainda em 2019. Confira as datas:

Veja Também

Saque-aniversário do FGTS já teve adesão de 823 mil trabalhadores

- Aniversário em fevereiro ou março: 25 de outubro
- Aniversário em abril e maio: 8 de novembro
- Aniversário em junho e julho: 22 de novembro
- Aniversário em agosto: 29 de novembro.
- Aniversário em setembro e outubro: 6 de dezembro.
- Aniversário em novembro e dezembro: 18 de dezembro
A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020. Anteriormente, a previsão da Caixa era de que os saques imediatos somente seriam finalizados em 6 de março de 2020, quando seriam pagos os valores para quem faz aniversário em dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados