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Vendas em alta

Fenabrave: vendas de motos sobem 5,5% em julho ante junho

As vendas de motos fecharam os sete primeiros meses do ano com crescimento acumulado de 44,7%, somando 629,9 mil unidades emplacadas

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 14:18
Indústria automotiva: fábrica de motos da Yamaha
Segundo Fenabrave, vendas de motos sobem 5,5% em julho ante junho Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
Na contramão do mercado de carros, as vendas de motos tiveram crescimento de 5,5% em julho, na comparação com junho, informou nesta terça-feira a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias. No total, 112,6 mil unidades foram vendidas, 32,2% a mais do que em julho de 2020.
Com o resultado, as vendas de motos fecharam os sete primeiros meses do ano com crescimento acumulado de 44,7%, somando 629,9 mil unidades emplacadas. A Honda, líder com folga do mercado, respondeu por 75,5% desse total, seguida pela Yamaha (18,2%).
Ao comentar o desempenho do segmento de duas rodas em julho, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, disse que o resultado só não foi melhor porque, assim como acontece na indústria de automóveis, também há limitações de produção nas montadoras de motos, dada a dificuldade de obtenção de peças.
"O resultado do mês de julho só não foi melhor pela falta de produtos. Mas notamos que a demanda permanece alta e os emplacamentos de motocicletas continuam em plena recuperação", comentou o presidente da Fenabrave.
Segundo a entidade, a oferta de crédito, por vezes um limitador de vendas no segmento, está positiva, com os bancos aprovando praticamente metade dos pedidos de financiamento.

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