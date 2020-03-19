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Crise do coronavírus

Fed vai 'emprestar' dólares para o Banco Central brasileiro

Ação visa a promoção de liquidez em dólares em até US$ 60 bilhões para  a autoridade monetária brasileira e  de países como Austrália, Coreia, México, Singapura e Suécia

Publicado em 19 de Março de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 12:24
O Fed vai emprestar dólares aos bancos centrais de vários países Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciou nesta quinta-feira o estabelecimento de um programa temporário para ajudar a emprestar dólares a bancos centrais de nove países, incluindo o Banco Central do Brasil, em mais uma tentativa de aliviar tensões nos mercados financeiros causadas pela disseminação global do novo coronavírus.
No último domingo (15), o BC americano já havia anunciado ajustes em um programa com cinco outros BCs estrangeiros para disponibilizar dólares a taxas de juros próximas de zero e por períodos de até 84 dias, de forma a garantir que os mercados não fiquem sem moeda fora dos EUA.

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Muitos negócios fora dos EUA são feitos em dólares e instituições estrangeiras também concedem empréstimos em dólares. O Fed usou as chamadas "linhas de swap cambial" agressivamente durante a crise financeira de 2008 e 2009.
Os dispositivos anunciados hoje vão fornecer, individualmente, empréstimos em dólares no valor de até US$ 60 bilhões para os BCs do Brasil, Austrália, Coreia do Sul, México, Singapura e Suécia, e outros US$ 30 bilhões, também individualmente, para os BCs da Dinamarca, Noruega e Nova Zelândia.
Os novos swaps cambiais ficarão disponíveis por ao menos seis meses, afirmou o Fed em comunicado.

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