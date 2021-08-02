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Crise econômica

Faturamento real na indústria cai 0,9% em junho ante maio, com ajuste, diz CNI

Segundo os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, na comparação com junho do ano passado, porém, houve aumento de 13,4%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:31

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:31

Participação da indústria de transformação no PIB nacional está em 11%
Participação da indústria de transformação no PIB nacional está em 11% Crédito: Freepik
Depois de subir em maio, o faturamento da indústria voltou a cair em junho, acompanhado de um aumento na Utilização da Capacidade Instalada (UCI) e leve variação positiva nas horas trabalhadas. De acordo com os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o primeiro semestre de 2021, porém, registrou aumento significativo no faturamento e nas horas trabalhadas na comparação do mesmo período de 2020, quando o Brasil foi fortemente atingido pelo início da pandemia do coronavírus.
No mês passado, o faturamento das fábricas brasileiras caiu 0,9% ante maio, já considerando os efeitos sazonais entre os dois meses. Na comparação com junho do ano passado, porém, houve aumento de 13,4%. No primeiro semestre, a alta foi de 17%.
Já o emprego na indústria cresceu 0,5% em junho ante maio. Aumentou 6,6%, na comparação com o mesmo mês do ano passado. De janeiro a junho, o emprego no setor subiu 3,2%.
Apesar da queda no faturamento, as horas trabalhadas nas fábricas aumentaram levemente em junho, 0,3% em relação a maio, considerando o ajuste sazonal. Com isso, a Utilização da Capacidade Instalada na indústria chegou a 82,9% em junho, alta de 0,9 pontos porcentuais em relação ao mês anterior e de 9,1 p p. na comparação anual.
A massa salarial real na indústria aumentou 1,1% em relação a maio e 5,3% na comparação com junho de 2020. No semestre, o aumento foi de 1,8%.
Já o rendimento médio real no setor teve queda de 0,9% no mês, de 1,2% no comparativo anual e de 1,3% no semestre.

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