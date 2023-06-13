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Reestruturação

Fabricante da Pyrex, marca símbolo de travessa de cozinha, pede falência

Empresa norte-americana diz ter dívidas demais para suportar aumento na taxa de juros e condição de crédito rígida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jun 2023 às 16:21

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 16:21

SÃO PAULO - A Instant Brands, empresa fundada em 2009, responsável por fabricar utensílios de cozinha Pyrex, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos sob a alegação de possuir dívidas demais para suportar o aumento das taxas de juros e condições de crédito mais rígidas.
Entretanto, a Pyrex tem uma história secular e revolucionou o mercado das louças com vidros mais resistentes, que fizeram a marca se tornar sinônimo de travessa.
Fabricante da Pyrex, marca de travessa de cozinha, pede falência
Pyrex ganhou fama por sua praticidade, versatilidade e durabilidade na cozinha Crédito: Reprodução
O pioneirismo dos produtos Pyrex está no uso do vidro borossilicato em utensílios domésticos no preparo da alimentação. Originalmente, esse tipo de vidro, que possui como uma de suas principais características a resistência ao calor, era usado em lanternas em autoestradas.
Em 1913, os cientistas da empresa Corning Glass Works buscaram outras formas de uso para esse material. A ideia de usá-lo para itens de cozinha surgiu após Bessie Littleton, esposa de Jesse Littleton, um dos funcionários da Corning, questionar ao marido se a companhia fabricava algum tipo de produto que pudesse substituir a sua de cerâmica, que havia quebrado ao ir ao forno.
Jesse levou para casa uma espécie de jarra de vidro resistente ao calor, com adaptações para ficar parecida com caçarola, e sua esposa usou para preparar um bolo. O casal se surpreendeu com a funcionalidade do objeto que, além da resistência ao calor, preparou o alimento em tempo mais hábil que as formas de metal ou de cerâmica.
Posteriormente, em 1915, a empresa lançou no mercado a primeira linha de produtos para cozinha com a marca Pyrex. Como de praxe em produtos novos, houve certa resistência por parte dos consumidores, que aos poucos foi superada.
Após conseguir estabilizar a marca Pyrex, a companhia propôs inovações aos seus produtos, como, por exemplo, adicionar alças às formas, o que melhorou seu manuseio. Outra mudança foi fabricar produtos em diferentes cores, não mais apenas transparente.
O vidro borossilicato usado na fabricação dos produtos Pyrex também é resistente a choques térmicos, logo, eles também podem ser utilizados para guardar alimentos em refrigeradores.
O vidro borossilicato foi criado pelo químico e técnico de vidros alemão Otto Schott, que desenvolveu o produto entre 1887 e 1893.
Por sua praticidade, versatilidade, eficiência e durabilidade, a Pyrex se tornou em um utensílio quase obrigatório nos lares de milhões de famílias em várias partes do mundo, com o detalhe de virar nome "oficial" para a maioria das travessas de vidro, sob a versão aportuguesada de "pirex".

Falência da fabricante

Na última segunda-feira (12), a Instant Brands entrou com pedido de falência nos EUA alegando ter dívidas demais para suportar o aumento das taxas de juros e condições de crédito mais rígidas.
Controlada pela empresa de private equity Cornell Capital LLC, a empresa e 14 afiliadas entraram com pedido de proteção do Capítulo 11, da lei de falências dos Estados Unidos, contra credores junto a tribunal federal de falências no sul do Texas, com até US$ 1 bilhão em ativos e passivos.
A Instant Brands disse que planeja continuar operando enquanto se reestrutura e, para esse fim, alinhou US$ 132,5 milhões para financiamento. Entidades localizadas fora dos Estados Unidos e do Canadá não estão buscando proteção judicial.
Em janeiro, a Instant Brands concordou em pagar uma multa e mudar suas práticas de marketing para resolver alegações da Comissão Federal de Comércio dos EUA de que anunciava falsamente copos medidores de vidro Pyrex como "Made in USA" enquanto importava alguns deles da China.

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