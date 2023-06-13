Fabricante da Pyrex, marca símbolo de travessa de cozinha, pede falência

SÃO PAULO - A Instant Brands, empresa fundada em 2009, responsável por fabricar utensílios de cozinha Pyrex, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos sob a alegação de possuir dívidas demais para suportar o aumento das taxas de juros e condições de crédito mais rígidas.

Entretanto, a Pyrex tem uma história secular e revolucionou o mercado das louças com vidros mais resistentes, que fizeram a marca se tornar sinônimo de travessa.

Pyrex ganhou fama por sua praticidade, versatilidade e durabilidade na cozinha Crédito: Reprodução

O pioneirismo dos produtos Pyrex está no uso do vidro borossilicato em utensílios domésticos no preparo da alimentação. Originalmente, esse tipo de vidro, que possui como uma de suas principais características a resistência ao calor, era usado em lanternas em autoestradas.

Em 1913, os cientistas da empresa Corning Glass Works buscaram outras formas de uso para esse material. A ideia de usá-lo para itens de cozinha surgiu após Bessie Littleton, esposa de Jesse Littleton, um dos funcionários da Corning, questionar ao marido se a companhia fabricava algum tipo de produto que pudesse substituir a sua de cerâmica, que havia quebrado ao ir ao forno.

Jesse levou para casa uma espécie de jarra de vidro resistente ao calor, com adaptações para ficar parecida com caçarola, e sua esposa usou para preparar um bolo. O casal se surpreendeu com a funcionalidade do objeto que, além da resistência ao calor, preparou o alimento em tempo mais hábil que as formas de metal ou de cerâmica.

Posteriormente, em 1915, a empresa lançou no mercado a primeira linha de produtos para cozinha com a marca Pyrex. Como de praxe em produtos novos, houve certa resistência por parte dos consumidores, que aos poucos foi superada.

Após conseguir estabilizar a marca Pyrex, a companhia propôs inovações aos seus produtos, como, por exemplo, adicionar alças às formas, o que melhorou seu manuseio. Outra mudança foi fabricar produtos em diferentes cores, não mais apenas transparente.

O vidro borossilicato usado na fabricação dos produtos Pyrex também é resistente a choques térmicos, logo, eles também podem ser utilizados para guardar alimentos em refrigeradores.

O vidro borossilicato foi criado pelo químico e técnico de vidros alemão Otto Schott, que desenvolveu o produto entre 1887 e 1893.

Por sua praticidade, versatilidade, eficiência e durabilidade, a Pyrex se tornou em um utensílio quase obrigatório nos lares de milhões de famílias em várias partes do mundo, com o detalhe de virar nome "oficial" para a maioria das travessas de vidro, sob a versão aportuguesada de "pirex".

Falência da fabricante

Na última segunda-feira (12), a Instant Brands entrou com pedido de falência nos EUA alegando ter dívidas demais para suportar o aumento das taxas de juros e condições de crédito mais rígidas.

Controlada pela empresa de private equity Cornell Capital LLC, a empresa e 14 afiliadas entraram com pedido de proteção do Capítulo 11, da lei de falências dos Estados Unidos, contra credores junto a tribunal federal de falências no sul do Texas, com até US$ 1 bilhão em ativos e passivos.

A Instant Brands disse que planeja continuar operando enquanto se reestrutura e, para esse fim, alinhou US$ 132,5 milhões para financiamento. Entidades localizadas fora dos Estados Unidos e do Canadá não estão buscando proteção judicial.