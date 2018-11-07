Exterior faz com que dólar recue e seja negociado na faixa de R$ 3,75

O dólar comercial opera com variação negativa de 0,23% ante o real nesta quarta-feira (7), cotado a R$ 3,75. Em linhas gerais, o que contribui para esta queda da moeda americana é o exterior. Os investidores avaliam as consequências da retomada do controle da Câmara dos Representantes em Washington pelos Democratas, partido de oposição ao presidente Donald Trump. Também está no radar dos investidores o início da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).
A moeda brasileira acompanha o comportamento das divisas dos principais países emergentes, que operam com valorização frente ao dólar. Rand sul-africano lidera os ganhos, seguido pelo rublo russo e pelo peso argentino.
Já o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro de ações, avança 0,48%, aos 89.096 pontos. Bancos e estatais contribuem para este comportamento positivo.
Destaques da Bolsa
Nesta quarta, os papéis ON (ordinários, com direito a voto) e PN (preferenciais, sem direito a voto) da Petrobras registram ganhos de 0,26% e 0,55%, respectivamente. Outra estatal que também opera bem nesta pregão é a Eletrobras, cujas ações ON sobem 2,07%; as PN, 1,37%.
Os bancos, de maior peso no Ibovespa, também têm valorização. Os papéis ON do Banco do Brasil e do Bradesco sobem 0,7% e 0,18%, respectivamente. Os PN do Itaú Unibanco operam com variação positiva de 0,61%.