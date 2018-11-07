Exterior faz com que dólar recue e seja negociado na faixa de R$ 3,75

Os investidores avaliam as consequências da retomada do controle da Câmara dos Representantes em Washington pelos Democratas, partido de oposição ao presidente Donald Trump Crédito: Macintosh

O dólar comercial opera com variação negativa de 0,23% ante o real nesta quarta-feira (7), cotado a R$ 3,75. Em linhas gerais, o que contribui para esta queda da moeda americana é o exterior. Os investidores avaliam as consequências da retomada do controle da Câmara dos Representantes em Washington pelos Democratas, partido de oposição ao presidente Donald Trump. Também está no radar dos investidores o início da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

A moeda brasileira acompanha o comportamento das divisas dos principais países emergentes, que operam com valorização frente ao dólar. Rand sul-africano lidera os ganhos, seguido pelo rublo russo e pelo peso argentino.

Já o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro de ações, avança 0,48%, aos 89.096 pontos. Bancos e estatais contribuem para este comportamento positivo.

Destaques da Bolsa

Nesta quarta, os papéis ON (ordinários, com direito a voto) e PN (preferenciais, sem direito a voto) da Petrobras registram ganhos de 0,26% e 0,55%, respectivamente. Outra estatal que também opera bem nesta pregão é a Eletrobras, cujas ações ON sobem 2,07%; as PN, 1,37%.