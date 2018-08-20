Exportação de mamão pode ser a menor em duas décadas

O Brasil é o 2º maior produtor mundial de mamão, com uma produção de 1,5 milhão de toneladas por ano Crédito: Divulgação

Neste ano, estima-se que a exportação de mamão seja a menor dos últimos 19 anos, atingindo, no máximo, 11 mil toneladas. Para 2018, a previsão é de que seja vendido ao mercado externo de 3 a 4 mil toneladas a menos do que no ano anterior.

De acordo com dados do sistema Comex Stat, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2017, o Espírito Santo exportou, até junho daquele ano, 8,9 mil toneladas de mamão, a mesma quantidade apresentada neste ano no mesmo período.

Segundo Rodrigo Martins, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya (Brapex), em média o Estado exporta de 12 a 14 mil toneladas por ano. Mas como no segundo semestre a produção geralmente diminui, dificilmente o Estado vai recuperar o volume do produto, fazendo o Espírito Santo registrar um dos índices mais baixos de colheita.

Devemos ter uma exportação de dez mil toneladas, mas em um cenário mais positivo, chegaremos a, no máximo, 11 mil toneladas, disse.

Se o cenário se confirmar, será o pior resultado desde 1999, quando o Estado exportou 11,05 mil toneladas. O Espírito Santo exporta mamão formosa e papaya na mesma proporção. No mercado externo, há uma demanda maior da qualidade formosa, por ser um produto maior e de mais sabor. Porém, devido a chuvas que caíram em grande quantidade, o mamão capixaba acabou perdendo qualidade e, com isso, mercado, disse.

COMÉRCIO

De acordo com dados da Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de mamão, com uma produção de 1,5 milhão de toneladas por ano. Sendo que o produto capixaba abastece principalmente os mercados em Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos.

Segundo Martins, todo o mamão exportado pelo Estado representa 6% do que é produzido pelo Espírito Santo. Os outros 94% ficam no mercado interno.

Em 2016, de acordo com os dados do Comex Stat, o Estado comercializou internacionalmente aproximadamente US$ 16,7 milhões em mamão. Em 2017, US$ 16,4 milhões. E, de janeiro a junho deste ano, US$ 11,6 milhões.

Em toda a série histórica de comercialização de mamão, que é realizada desde 1997, o maior montante de exportação em dólares ocorreu em 2008, quando o Espírito Santo comercializou US$ 20,6 milhões, o que representou 15,12 mil toneladas do produto vendidos ao mercado externo.

Já a maior quantidade de mamão exportada foi em 2003, quando o Estado comercializou 27,47 mil toneladas, gerando uma receita de US$ 19,8 milhões em exportação.





PLANTIO





De acordo com a Brapex, a área de plantio no Estado caiu de 2017 para 2018. No ano passado, eram cerca de 7 mil hectares de produção. Neste ano, a área de cultivo caiu para 4,5 mil hectares.

Segundo o presidente da Braspex, essa queda pode ser explicada pelo valor de mercado que o quilo do mamão atingiu em 2017. No ano passado, a média de preço do quilo da fruta vendida na roça estava em R$ 0,55. Com esse valor, muitos produtores acabaram ficando receosos e diminuíram a área para este ano, afirmou Martins.





Ainda de acordo com o presidente, neste ano, o preço melhorou bastante. A média de 2018, até julho, está em R$ 1,10 o quilo, disse.

CUIDADOS