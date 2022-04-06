Ex-secretário de petróleo é indicado para presidência da Petrobras

Além dele, Marcio Andrade Weber foi nomeado para o exercício da Presidência do Conselho de Administração. O cargo havia sido oferecido para o empresário Rodolfo Landim, que declinou também na última semana.

Ano passado, José Mauro Ferreira Coelho trocou o serviço público pela iniciativa privada, após passar um ano e meio no MME e outros quatro na EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Coelho deixou a pasta em meio à subida dos preços de combustíveis.