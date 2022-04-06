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Novo nome

Ex-secretário de petróleo é indicado para presidência da Petrobras

Nome foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia após Adriano Pires desistir do cargo na segunda-feira (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2022 às 19:52

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:52

José Mauro Coelho foi indicado para ocupar a presidência da Petrobras
José Mauro Coelho foi indicado para ocupar a presidência da Petrobras Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
José Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia à presidência da Petrobras, após Adriano Pires desistir do cargo na segunda-feira (4).
Além dele, Marcio Andrade Weber foi nomeado para o exercício da Presidência do Conselho de Administração. O cargo havia sido oferecido para o empresário Rodolfo Landim, que declinou também na última semana.
Ano passado, José Mauro Ferreira Coelho trocou o serviço público pela iniciativa privada, após passar um ano e meio no MME e outros quatro na EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Coelho deixou a pasta em meio à subida dos preços de combustíveis.

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