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EUA impõem sobretaxa a alumínio do Brasil e mais 17 países

De acordo com a Abal (Associação Brasileira do Alumínio), a sobretaxa inviabiliza totalmente as exportações para o mercado americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 14:30

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:30

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Em 2019, o Brasil enviou 31,5 mil toneladas de alumínio aos Estados Unidos, o que correspondeu a US$ 90,3 milhões (cerca de R$ 500 milhões, pela cotação atual) Crédito: Carlos Alberto Silva
Os produtores de alumínio do país foram surpreendidos no início do mês com a imposição de sobretaxa para as importações pelos Estados Unidos, maior mercado externo de chapas brasileiras. A medida foi anunciada uma semana antes de acordo entre os dois países sobre medidas de facilitação de comércio.
De acordo com a Abal (Associação Brasileira do Alumínio), a sobretaxa inviabiliza totalmente as exportações para o mercado americano. "Na prática, paramos de exportar", disse em nota o presidente executivo da entidade, Milton Rego.
Em 2019, segundo a Abal,o Brasil enviou 31,5 mil toneladas de alumínio aos Estados Unidos, o que correspondeu a US$ 90,3 milhões (cerca de R$ 500 milhões, pela cotação atual).
Entre janeiro e agosto de 2020, as exportações brasileiras de alumínio somaram US$ 600 milhões (R$ 3,3 bilhões), 5,9% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Em volume, a alta é maior, de 42%, para 233,5 mil toneladas.
A Abal diz que as novas taxas variam entre 50% e 137%, de acordo com o exportador. Antes, havia a opção de sobretaxa de 10% ou pela adoção de cotas de exportação, opção escolhida pelos produtores de alumínio brasileiros.
Os novos valores começaram a vigorar no dia 9 de outubro e valem para 18 países que são acusados por produtores americanos de praticar dumping (fornecimento de produtos abaixo do preço de custo).

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A denúncia foi feita à OMC (Organização Mundial do Comércio) ha três meses, mas diante das reclamações dos produtores locais, o governo Donald Trump decidiu aplicar as sobretaxas preventivamente.
Os países impactados vinham substituindo as exportações chinesas ao mercado americano, prejudicadas pela guerra comercial entre os dois países.
A imposição de sobretaxa ocorre em meio à campanha eleitoral nos Estados Unidos e num momento em que Estados Unidos e Brasil tentam reforçar a imagem de parceiros comerciais, com a assinatura de acordos de cooperação que incluem compromissos para avançar no comércio de bens e serviços, bem como a busca por possibilidades de financiamento.
"Nós acreditamos que o acordo de colaboração econômica entre os Estados Unidos e o Brasil terá resultados promissores", declarou nesta terça (20) a presidente do banco de exportações norte-americano, Kimberly Reed, em visita a Brasília.
A delegação foi liderada pelo conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump, Robert O'Brien e teve como principal objetivo pressionar autoridades brasileiras a criar barreiras para a participação da empresa chinesa Huawei no futuro mercado de internet 5G.
O alumínio é apontado por industriais e construtoras brasileiros como um dos produtos escassos durante a retomada econômica após a pandemia.

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