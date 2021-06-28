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Banco Central

Estoque de crédito alcança R$ 4,2 trilhões em maio, diz BC

O saldo de crédito do sistema financeiro alcançou R$ 4,2 trilhões em maio; segundo o banco, no mês, houve crescimento de 0,7% na concessão de crédito às empresas e de 1,7% às famílias

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:28
Dinheiro do auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus.
Em maio, linhas de crédito como capital de giro, antecipação de recebíveis e adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) puxaram a alta para empresas Crédito: Siumara Gonçalves
O saldo de crédito do sistema financeiro alcançou R$ 4,2 trilhões em maio, uma alta de 1,2% em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (28) pelo BC (Banco Central).
No mês, houve crescimento de 0,7% na concessão de crédito às empresas e de 1,7% às famílias.
Em maio, linhas de crédito como capital de giro, antecipação de recebíveis e adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) puxaram a alta para empresas. Para as famílias, houve elevação no cartão de crédito, no crédito consignado, no crédito pessoal e em aquisição de veículos e financiamento imobiliário para as famílias.
Embora o saldo tenha subido em maio, os bancos concederam menos empréstimos quando o número é calculado com ajuste sazonal, que retira peculiaridades do período, como número de dias úteis, para facilitar a comparação.
Pela série dessazonalizada, houve queda de 1,9% no mês em novos créditos, com redução de 2,1% para as famílias e crescimento de 0,9% para empresas. Ao todo, os bancos emprestaram R$ 391,3 bilhões no período. ​
A carteira de crédito dos bancos cresceu 16,1% no acumulado de 12 meses terminados em maio.
Em maio, a taxa média de juros cobrada nos empréstimos ficou em 19,9% ao ano, queda de 0,4 ponto percentual no mês e de 0,8 ponto em 12 meses.
O spread -​diferença entre a taxa de captação dos bancos e o que eles cobram em empréstimos- ficou em 14,5 pontos, redução de 0,4 ponto no mês e 2,2 pontos nos 12 meses.
A inadimplência cresceu 0,1 ponto percentual em maio e alcançou 2,3%. Em 12 meses, no entanto, houve queda de 0,9 ponto percentual.
Na pandemia, a inadimplência alcançou os menores níveis da história. A avaliação é que o auxílio emergencial e renegociações das parcelas de empréstimos promovidas pelos bancos durante a pandemia evitaram os calotes.
O estoque de financiamentos atingiu a marca de R$ 4 trilhões pela primeira vez na história em dezembro do ano passado, impulsionado principalmente por programas do governo para crédito às pequenas e médias empresas em meio à pandemia de Covid-19.

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