Espírito Santo avalia cobrar ICMS das exportações

Encontro dos governadores em Brasília Crédito: Adriano Zucolotto/Governo-ES

A busca pela autonomia tem relação com uma briga antiga das federações por um ressarcimento bilionário. A legislação isenta desde 1996 as operações internacionais de pagar impostos, inclusive os estaduais.

O governador do Estado, Renato Casagrande , afirma que existe uma negociação para que a União pague de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões de compensação pelos anos de 2018 e 2019.

Todos os anos, cada Executivo estadual precisa solicitar ao governo federal a transferência de recursos que minimizam a redução na arrecadação. Os governadores reclamam, no entanto, que não conseguem recuperar os valores perdidos.

“Trabalharmos com o governo federal para termos ressarcimento em 2018 e 2019 e vamos continuar a discutir o passivo dos outros anos no Supremo”, disse Casagrande em encontro com os governadores nesta terça-feira em Brasília.

Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que trabalhou antes do recesso com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que o governo pudesse pelo menos quitar as obrigações do ano de 2019.

“Há um sentimento de apoiamento por parte do governo dessa nossa demanda”, disse Alcolumbre, após receber governadores na residência oficial.