ES quer mais R$ 200 milhões do dinheiro extra do petróleo

"Acontece, porém, que os Estados que são beneficiados pelo FPE não são os mesmos prejudicados pela falta de repasses da Lei Kandir. Então pretendemos mudar o critério da divisão. Queremos que seja parte pelos critérios do FPE, parte pelos índices da Lei Kandir e parte pelo Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX)", acrescentou o secretário.