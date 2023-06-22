Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Equipe econômica vê boicote do BC em decisão por manter juros
Selic em 13,75%

Equipe econômica vê boicote do BC em decisão por manter juros

Havia expectativa de que Copom adotasse um tom mais suave, e agora se fala em declaração de guerra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2023 às 10:33

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:33

BRASÍLIA  A equipe econômica reagiu mal à decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) de manter a taxa de juros em 13,75% e interpretou o comunicado como um "boicote" ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem cobrado o corte na Selic para estimular a atividade econômica.
Havia uma expectativa de que o Banco Central adotasse uma mensagem mais suave no documento, abrindo a porta para uma possível flexibilização da política monetária já no mês de agosto — o que foi frustrado pelo texto divulgado pela autoridade monetária.
Banco Central em Brasília
Banco Central em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
De acordo com relatos ouvidos pela Folha, membros do governo subiram o tom contra o Banco Central e seu presidente, Roberto Campos Neto — alvo preferencial das críticas do governo petista. Agora, já se fala em "declaração de guerra" por parte da autarquia.
Um dos pontos que causou indignação é o trecho do comunicado que cita "alguma incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço fiscal", apesar de a proposta ter sido aprovada nesta quarta-feira (21) pelo Senado Federal com poucas mudanças. Embora a decisão do BC tenha sido divulgada antes da votação, o texto do parecer já era conhecido desde a terça-feira (20).
Outra ala do governo ainda mantém esperanças de que a ata do Copom, a ser divulgada na próxima terça-feira (27) com maior detalhamento da decisão, traga um tom mais ameno, abrindo espaço para sinalizar um corte na Selic.
As críticas nos bastidores ecoam o tom adotado por Lula, que vem sistematicamente criticando Campos Neto pelo patamar dos juros no país. O petista já afirmou que Campos Neto não tem compromisso com o Brasil e sim com o governo de Jair Bolsonaro (PL), que indicou o atual chefe da autoridade monetária.

Veja Também

Na Itália, Lula diz que manutenção da atual taxa de juros é irracional

Além da pressão de Lula e de seus ministros, um grupo de 51 integrantes do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República), dentre eles a empresária Luiza Heleno Trajano, escreveu uma carta aberta pedindo corte de juros. Houve ainda um protesto em frente ao prédio do BC em São Paulo, na terça-feira (20), promovido por centrais sindicais.
Após a decisão desta quarta, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), defendeu a saída dos atuais integrantes do BC.
"Está na hora do Senado agir, com os poderes que a lei confere, para cobrar Campos Neto e a diretoria bolsonarista do Banco Central. Sabotam a economia e atuam propositalmente contra o país. Não há mais como tolerar esta situação. O certo é a saída desse pessoal", afirmou Gleisi em rede social.
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse à reportagem que discorda da decisão do BC e reclamou que "nem aceno teve" para um corte de juros. "Não falei com ninguém [do governo] sobre isso, mas não deve ter gostado. Aliás, não o governo, acho que o Brasil não gostou", afirmou.
"Mas é o papel deles, eles estão fazendo a missão deles. Só quero ter o direito de discordar. Eu e o Brasil", acrescentou.
Mais cedo, durante a sessão, Wagner disse no plenário aos senadores que "não há nenhuma pretensão do governo de retirar o presidente do Banco Central".
"O presidente da República do nosso governo respeita a legislação vigente. Já existe a legislação da autonomia, tanto faz se concordo ou não, a lei esta aí e será respeitada", disse.
"Por outro lado, quero dizer que não é o governo, não é o presidente da República, são vários setores da economia que têm o direto (de criticar). Quem senta na cadeira de presidente do Banco Central não é superior a nenhum de nós", afirmou Wagner.

Veja Também

Haddad diz que recalibragem dos juros já poderia ter iniciado

Quando o Banco Central cortar os juros, a Bolsa vai subir?

A resiliência estrutural da inflação e o esperado alívio da Selic

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Banco Central Fernando Haddad Lula Juros Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados