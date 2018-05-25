Entenda como vai funcionar o subsídio ao diesel

Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina

Um dos pontos-chave do acordo fechado entre o governo e representantes de caminhoneiros é a criação de um modelo de subsídio para o preço do diesel. A categoria se queixava dos efeitos da política de preços da Petrobras, que repassava imediatamente ao consumidor a flutuação na cotação do petróleo e do dólar. Com a mudança, a expectativa é que o consumidor final tenha maior previsibilidade nos preços, mas o dinheiro para pagar a conta do subsídio deve sair do Orçamento.

Entenda passo a passo como vai funcionar o modelo:

1. Na última quarta-feira, a Petrobras anunciou a redução de 10% no preço do diesel e informou que o valor seria mantido durante 15 dias. A estatal calculou o impacto na receita para manter o preço fixo neste período em R$ 350 milhões.

3. A partir do 16º dia, ou seja, no dia 8 de junho, o preço seguirá congelado, mas quem vai arca com a conta até o fim dos 30 dias é a União. O governo terá de pagar uma compensação à Petrobras ao fim deste período.

4. Passados os primeiros 30 dias, o produto passará a ter revisão mensal de preço. O impacto para a União vai variar mês a mês. Isso ocorre porque o preço praticado pela Petrobras na refinaria sofre o impacto de variáveis como petróleo e dólar. Se houver alta, a Petrobras terá direito a uma compensação. Segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o objetivo não é congelar os valores do diesel na bomba, mas dar previsibilidade, ou seja, a medida não significa que não haverá aumento de preço. Com o subsídio, porém, a tendência é que o impacto seja menor para o cliente final.

5. Nos cálculos da União, esse ajuste de contas mês a mês com a Petrobras deve significar um gasto de R$ 4,9 bilhões.