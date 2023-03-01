Empresas de aplicativos exploram trabalhadores como nunca, diz Lula

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as empresas de aplicativo e disse que os trabalhadores jamais foram tão explorados como são atualmente com tais companhias. De acordo com ele, a classe sindicalista terá de brigar outra vez para restituir o direito de o trabalhador viver com dignidade.

"Aqui no Brasil, nós temos uma imensa maioria de trabalhadores que são intermitentes, temporários, que não conhecem o seu empregador, que sequer têm onde reclamar quando alguma desgraça acontece na vida", declarou o chefe do Executivo, em evento na tarde desta quarta-feira (1º), no Palácio do Planalto com a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas (CSA).

Lula anunciou em janeiro a criação de grupo de trabalho para formular nova proposta de regulação trabalhista Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Na avaliação do presidente, o movimento sindical vive uma situação complicada e difícil.

"O trabalho informal ganha dimensão maior que o trabalho formal e as empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da história os trabalhadores foram explorados", pontuou. Segundo ele, "todo mundo sabe o efeito do mundo do trabalho com as empresas de aplicativo".

Segundo Lula, cabe aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo "reconquiste" o espaço, não apenas na relação com os empregadores, mas na seguridade social.

De acordo com o chefe do Executivo, os dirigentes sindicais terão grande responsabilidade de tentar estruturar uma nova relação na legislação na relação entre trabalho e capital. O presidente citou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, presente no evento, e disse que o chefe da Pasta terá a responsabilidade de reconstruir a "relação democrática que nós tínhamos estabelecido com o movimento sindical".

Em críticas a governos de direita que presidiram países da América Latina, o presidente citou um aumento do desemprego em várias nações da região. "Muitos trabalhadores em muitos países, na reforma previdenciária, perderam direitos quase que seculares", disse. Segundo ele, a saída para a classe trabalhadora não está na luta sindical, mas na luta política. "O sindicato é apenas um instrumento e que muitas vezes a nossa luta é economicista."

Em janeiro, Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho para formular uma nova proposta de regulação trabalhista para trabalhadores que prestam serviços por meio de aplicativos. Na ocasião, o presidente disse que a "situação beira trabalho escravo".