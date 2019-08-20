Empresa que venceu leilão só vai assumir Aeroporto de Vitória em 2020

Isso porque após a eficácia do contrato, que se dá um dia após sua assinatura, haverá um período de transição que deve ser de 125 dias no caso do Eurico de Aguiar Salles, em que a Zurich e a Infraero farão a administração do terminal de forma conjunta, com a estatal transferindo as operações para a empresa privada em duas fases. Só depois a suíça assumiria sozinha a gestão.