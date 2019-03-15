Empresa que arrematou Aeroporto de Vitória opera 7 terminais no mundo

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venceu o leilão dos aeroportos de Vitória (ES) e de Macaé (RJ), nesta sexta-feira (15), já opera sete aeroportos em todo o mundo. São seis na América Latina e um na Europa. A empresa suíça Zurich Airport, que, nesta sexta-feira (15), já opera sete aeroportos em todo o mundo. São seis na América Latina e um na Europa.

A empresa está presente no Brasil desde 2014. Em território nacional, são dois os aeroportos controlados pela empresa: o Hercílio Luz, em Florianópolis (SC), e o Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins –, em Minas Gerais. Este último é administrado em parceria com o grupo CCR e a Infraero.

A Zurich Airport na América Latina também opera o aeroporto de Bogotá, Curaçao e dois aeroportos no Chile. O único aeroporto na Europa é o localizado em Zurique, maior cidade suíça.

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