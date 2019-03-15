Empresa que arrematou Aeroporto de Vitória opera 7 terminais no mundo

A empresa suíça Zurich Airport, que venceu o leilão dos aeroportos de Vitória (ES) e de Macaé (RJ), nesta sexta-feira (15), já opera sete aeroportos em todo o mundo. São seis na América Latina e um na Europa.
A empresa está presente no Brasil desde 2014. Em território nacional, são dois os aeroportos controlados pela empresa: o Hercílio Luz, em Florianópolis (SC), e o Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins –, em Minas Gerais. Este último é administrado em parceria com o grupo CCR e a Infraero.
A Zurich Airport na América Latina também opera o aeroporto de Bogotá, Curaçao e dois aeroportos no Chile. O único aeroporto na Europa é o localizado em Zurique, maior cidade suíça.
A empresa já destaca no site dela vitória do leilão que terminou na manhã desta sexta-feira. “Com as concessões novas e existentes, a Flughafen Zürich AG participará do crescimento do mercado brasileiro de aviação e implementará suas melhores práticas desenvolvidas na Suíça, mantendo os valores locais. Desse modo, a missão é oferecer a mais alta qualidade de serviço aos passageiros, companhias aéreas e outras partes interessadas envolvidas”, informa.