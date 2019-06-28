Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Empresa de energia devolverá mais de R$ 40 milhões a consumidores no ES
Reembolso

Empresa de energia devolverá mais de R$ 40 milhões a consumidores no ES

Uma decisão judicial favorável à concessionária Luz e Força Santa Maria mudou o cálculo de impostos que incidem sobre o serviço

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 21:09

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 jun 2019 às 21:09
Mais de 40 mil famílias capixabas podem ser beneficiadas com desconto na energia Crédito: Pixabay
Notícia boa para quem vive nos municípios da Região Noroeste do Espírito Santo, atendidos pela Empresa Luz e Força Santa Maria: a partir de julho, a conta de energia elétrica contará com um desconto. No total, a distribuidora devolverá aos consumidores R$ 48,9 milhões, somados nos últimos oito anos, por meio da cobrança de tributos.
Segundo uma antiga determinação da Receita Federal, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deveria ser incluído na base de cálculo do Programa de Integração Social (Pis) e da Contribuição para o Funcionamento da Seguridade Social (Cofins), ambos incidentes nas faturas de energia elétrica – o que encarecia o valor final cobrado.
Como consequência, algumas distribuidoras acionaram a Justiça, pedindo a revisão da medida por considerá-la ilegal. “Em 2016, entramos com uma ação retroativa em cinco anos, já que, no nosso entendimento, era uma tributação dupla. Ou seja, tributo em cima de tributo”, explicou Alex Ferreira, gerente de regulação e mercado da empresa Santa Maria.
MUNICÍPIOS INCLUSOS
Por causa da área de abrangência da concessionária, serão beneficiados com a mudança toda a população que vive em nove cidades do Noroeste do Estado: Pancas, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia e São Roque do Canaã. Além da Sede de Alto Rio Novo; e os distritos de Santo Antônio do Canaã, 25 de julho, e São João de Petrópolis, em Santa Teresa.
COMO SERÁ FEITO O REEMBOLSO
A devolução do ICMS cobrado desde 2011 será feita em forma de crédito nas faturas dos consumidores das cidades em que a Empresa Luz e Força Santa Maria atua. O desconto já aparecerá na fatura referente ao próximo mês de julho. A expectativa é que todo o valor de R$ 48,9 milhões seja compensado até outubro de 2022.
“A empresa vai começar a creditar os consumidores à medida que for recebendo os valores da Receita Federal, visto que tudo já foi repassado ao governo”, disse Ferreira, que também explicou que o valor a ser ressarcido varia. “Nós apuramos o que cada pessoa pagou. Os números são diferentes de acordo com o quanto de energia ela consumia e há quanto tempo era cliente”.
Ainda de acordo com o gerente de regulação e mercado da Santa Maria, o valor do crédito estará discriminado nas próximas contas de energia, para que os consumidores possam acompanhar o progresso do reembolso. Quem quiser, também pode ver o valor total da restituição ao qual tem direito pelo site ou aplicativo da empresa.
EX-CONSUMIDORES E INADIMPLENTES
Aqueles que foram clientes da empresa entre 2011 e fevereiro deste ano, mas que mudaram para alguma cidade atendida por outra concessionária de energia elétrica também terão direito ao valor referente ao ICMS cobrado. A empresa Santa Maria, entretanto, não soube informar como será feito este reembolso; mesma situação dos inadimplentes.
A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA EDP
Por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (27), a EDP informou que também repassará créditos referentes à cobrança do ICMS, utilizado anteriormente no cálculo do Pis/Confins. Responsável pela distribuição de energia elétrica em 70 municípios capixabas, o valor que será devolvido aos consumidores é estimado em R$ 743 milhões.
Assim como no caso da Santa Maria, o reembolso foi conquistado por meio de uma ação junto à Justiça e também será revertido em forma de desconto nas contas de luz dos consumidores, durante aproximadamente 30 meses. O início da restituição, porém, ainda depende da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Empresa de energia devolverá mais de R$ 40 milhões a consumidores no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina edp Pancas Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha Vila Valério Marilândia Governador Lindenberg São Roque do Canaã Águia Branca Alto Rio Novo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados