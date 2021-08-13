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Embraer tem primeiro lucro líquido desde 2018

Embraer teve receita líquida de R$ 5,9 bi no segundo trimestre, com alta de 107% sobre o mesmo período de 2020, que registrou a menor receita trimestral durante a pandemia

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:13

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:13
Embraer, conglomerado transnacional brasileiro
Embraer, conglomerado transnacional brasileiro Crédito: Reprodução Twitter @embraer
A Embraer apresentou lucro líquido ajustado de R$ 212,8 milhões no segundo trimestre deste ano. Foi o primeiro lucro líquido ajustado da companhia em um trimestre desde o primeiro trimestre de 2018. Os dados foram divulgados hoje (13) pela companhia.
O resultado vem depois de um prejuízo ajustado de R$ 1,32 bilhão no ano passado.
Lucro líquido ajustado é a quantia correspondente ao lucro líquido do exercício menos os valores destinados às reservas legal e de contingência (para imprevistos) do ano seguinte.
A receita líquida da empresa atingiu R$ 5,9 bilhões no segundo trimestre de 2021, o que representou aumento de 107% em relação ao mesmo período do ano passado, quando se registrou a menor receita trimestral durante a pandemia de covid-19.
Segundo a Embraer, esse aumento foi impulsionado pelo crescimento significativo em todos os negócios da companhia, entre os quais, a aviação comercial, que subiu 261%, e as receitas da aviação executiva, que cresceram 74% em relação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com o balanço, a Embraer encerrou o segundo trimestre com caixa total de R$ 12,5 bilhões e dívida líquida de R$ 9,2 bilhões.
A companhia estima entregar, até o final deste ano, de 45 a 50 unidades de jatos comerciais e de 90 a 95 de jatos executivos. Com isso, a expectativa é que, neste ano, a receita líquida consolidada da Embraer fique entre US$ 4 bilhões e US$ 4,5 bilhões.

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