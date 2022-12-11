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Lá vem textão

Elon Musk diz que Twitter vai expandir para 4 mil o limite de caracteres

Proprietário da rede social revelou a novidade ao responder uma publicação; atualmente, o limite é de 280 caracteres

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 14:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 dez 2022 às 14:33
RIO DE JANEIRO - O bilionário Elon Musk confirmou neste domingo (11) que o Twitter deverá aumentar o limite de caracteres de 280 para 4.000. Empresa no Brasil não descarta a possibilidade.
A afirmação veio em resposta a uma postagem de um internauta na rede social perguntando se os rumores eram verdadeiros, ao que Musk respondeu apenas "sim", sem trazer informações adicionais.
Rede Social Twitter
Twitter deve passar por nova atualização Crédito: Getty Images
Originalmente, o Twitter tinha 140 caracteres, mas em novembro de 2017 dobrou sua capacidade. A atualização chegou aos poucos aos usuários e o principal argumento foi a busca por facilitar o uso da plataforma, permitindo que usuários postassem mais rapidamente, sem se preocupar tanto com edições para se enquadrar no tamanho permitido.
Procurado pela reportagem, o Twitter Brasil afirmou que não há previsão de comunicado oficial sobre a novidade, mas não a negou. Atualmente, as informações estão saindo pelo site da companhia e pelo perfil do próprio Elon Musk.
Segundo a assessoria, com as demissões em massa de 7.500 pessoas em novembro para reduzir custos drasticamente, a área de Comunicação de todos os países foi afetada. No Brasil, 150 funcionários foram dispensados.

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