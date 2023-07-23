Elon Musk anuncia mudança no logotipo do Twitter

SÃO PAULO - O passarinho azul do Twitter pode estar com os dias contados. Elon Musk anunciou a mudança no logotipo da empresa na madrugada deste domingo (23).

"E em breve daremos adeus à marca Twitter e, aos poucos, a todos os passarinhos", disse em sua conta na rede social.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

A informação foi postada em meio a várias outras mensagens de Musk nas quais ele pede para os usuários mudarem a cor da plataforma para preto.

O empresário diz que gosta da letra X como um possível logotipo e afirma que se algum usuário do Twitter postar um logotipo X que o empresário considere bom, ele poderia ser utilizado pela marca.

Musk não deu mais detalhes sobre a possível alteração. Desde que comprou o Twitter, em 2022 por US$ 44 bilhões (hoje cerca de R$ 210 bilhões), o bilionário, que também é dona da Tesla e da SpaceX, tem promovido mudanças na plataforma.

Na ocasião, o empresário twitou: "O pássaro está liberto".

Elon Musk diz que vai mudar logotipo do Twitter e posta foto fazendo um X Crédito: Twitter/Reprodução

Desde que Elon Musk comprou o Twitter em outubro do ano passado e anunciou a pretensão de ganhar dinheiro com assinaturas, os perfis têm perdido acesso a funções que antes eram gratuitas.

O Twitter limitou a quantidade de tweets vistos e mensagens enviadas por dia, restringiu o acesso a dados da plataforma e retirou a opção gratuita de autenticação em dois fatores via SMS.

Além disso, a rede passou a cobrar pelo selo azul de verificação e tem limitado o envio de mensagens por quem não faz o pagamento mensal do selo.

Briga com a Meta

No início de julho, o Twitter notificou a Meta de forma extrajudicial após a criação do Threads, nova rede social do Instagram. O documento inclui uma ameaça de processo civil, com medida cautelar, para prevenir danos. A empresa alega que houve "quebra de segredos comerciais".

O advogado que assina a carta, Alex Spiro, afirma que a Meta contratou dezenas de ex-funcionários do Twitter com acesso a documentos e aparelhos eletrônicos da rede social para desenvolver uma cópia: o Threads. O texto não menciona nomes.